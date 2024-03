Le PSG attaqué pour ce paria devenu titulaire

Dans : Mercato.

Par Guillaume Conte

Ce n'est pas le nom le plus ronflant du PSG, mais après une première saison très compliquée, Fabian Ruiz prend ses marques et est apprécié par Luis Enrique. Moins par les supporters, qui ne pleureraient pas en cas de départ, lié à l'intérêt de l'Arabie Saoudite.

Parmi les joueurs arrivés à l’été 2022, deux éléments ont rapidement été mis de côté par Christophe Galtier. Il s’agit de Carlos Soler, qui n’a toujours pas réussi à s’adapter au Paris SG, et Fabian Ruiz, qui revit lui cette saison. Même s’il a mis du temps à trouver sa place, notamment en raison du bon début d’exercice de Manuel Ugarte, l’ancien du Napoli a fini par s’imposer et enchaine désormais les matchs. Sans vraiment être incroyable, il se veut complémentaire de Vitinha et de Zaïre-Emery, par sa faculté à récupérer les ballons et ne pas les perdre, tout en trouvant assez rapidement les joueurs offensifs. Des prestations appréciées par Luis Enrique, mais pas seulement.

Fabian Ruiz sur le départ, les supporters ne pleureront pas

En effet, le compte insider PSGInside-Actus révèle que le milieu de terrain espagnol éveille l’intérêt de l’Arabie Saoudite en vue de l’été prochain. Le PSG, qui n’a pas pour habitude de vendre un joueur qui est toujours considéré comme important par l’entraineur, s’apprête à priori à résister aux assauts des formations du Golfe. En effet, Fabian Ruiz se plait désormais à Paris et compte rester. Et Luis Enrique, qui sera toujours en place la saison prochaine, compte sur son compatriote pour apporter de la solidité, de l’équilibre, de la polyvalence et de la régularité. Néanmoins, nul doute que ce n’est pas ça qui va arrêter les clubs saoudiens, qui pourraient passer à l’action cet été pour vérifier si tout le monde est bien sur la même longueur d’ondes dans ce dossier.

Du côté des réactions à cette information, les commentaires sont assez unanimes. Les supporters du PSG verraient d’un bon oeil une vente copieuse pour un joueur jugé moyen, et qui ne fait pas vraiment de grands matchs, même s’il a le mérite de ne rien lâcher. Pour certains, c’est même Luis Enrique qui utilise un peu trop l’Espagnol au coeur du jeu, au détriment d’un Manuel Ugarte qui a un peu plus la cote aux yeux des suiveurs du PSG.