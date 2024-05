L1 ‍: Lens règle la mire et catapulte Lorient vers la L2

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Ligue 1, 32e journée

Stade Bollaert-Delelis

Lens-Lorient 2-0

Buts : Wahi (57e), Pereira Da Costa (81e)

Longtemps inefficace, Lens a finalement pris le dessus sur Lorient 2-0. Les Lensois consolident leur 6e place alors que Lorient est plus proche que jamais de la relégation.

En crise de confiance avec un seul succès sur les 6 derniers matchs, Lens ne devait pas se rater face à une équipe lorientaise très faible en ce moment (5 défaites de rang). Les Lensois étaient supérieurs dans le jeu avec une forte domination. Les occasions étaient nombreuses mais les attaquants lensois étaient trop imprécis dans la finition. Ils ne cadraient qu'une frappe sur 7 en première période. Après le repos, c'était bien mieux. Mvogo devait s'employer pour tenir un point en faveur de Lorient. Malheureusement, Bakayoko était trop lent pour se dégager. Mendy le pressait et servait Wahi qui ouvrait enfin le score. Un but qui réveillait Lorient. Les Merlus faisaient peur à Bollaert. Bamba avait même un face à face avec Samba mais le gardien lensois stoppait le ballon du pied (77e). Sur un contre éclair, Pereira da Costa doublait la mise et tuait finalement le suspense.

2-0 pour Lens, qui prend 5 points d'avance sur l'OM et l'OL avant leurs matchs respectifs. Lorient 17e (26 points) compte toujours 3 points de retard sur la 16e place avec une différence de buts plus mauvaise que ses adversaires directs. A deux matchs de la fin, les Merlus sont dans une situation désespérée et foncent vers la Ligue 2.