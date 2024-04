Le Real Madrid refuse 150 millions d’euros, Liverpool sous le choc

Dans : Mercato.

Par Guillaume Conte

Le Real Madrid courtisé pour l'un de ses titulaires, c'est une chose rare. Mais le club espagnol a été clair concernant le transfert de Federico Valverde malgré les 130 millions d'euros mis sur la table.

Désireux de se concocter une véritable Dream Team la saison prochaine, le Real Madrid a fait de Kylian Mbappé son grand objectif du prochain mercato, et il devrait le réaliser ces prochaines semaines. Néanmoins, l’idée est d’être le plus complet dans toutes les lignes et c’est pourquoi Lenny Yoro ou Alphonso Davies sont ciblés en défense. Au milieu, c’est le seul secteur de jeu où Florentino Pérez semble satisfait, à l’image de la prolongation de contrat de Toni Kroos qui est désormais en bonne voie. En tout cas, le Real Madrid ne compte pas toucher à ses meilleurs joueurs, et des prises d'intérêt pour recruter Eduardo Camavinga ont été repoussées. Mais plus que des approches, c’est même une offre orale pour Federico Valverde qui a eu lieu. L’énergique et polyvalent milieu de terrain s’est imposé ces dernières années chez les Merengue, et surtout il a montré qu’il savait s’adapter à tous les systèmes, faisant le bonheur de Carlo Ancelotti par son envie et sa complémentarité. Un profil qui a séduit Liverpool.

Valverde et le Real sur la même longueur d'ondes

Et selon l’émission espagnole El Debate, les Reds ont même assuré à Florentino Pérez qu'ils étaient prêts à mettre 130 millions de livres (150 ME) sur la table pour récupérer l’international uruguayen cet été. Ce serait de loin la plus grosse vente jamais réalisée par le Real Madrid, qui n’a pas pour habitude de laisser partir ses plus grands espoirs une fois qu’ils ont pris leurs aises. C’est pourquoi la réponse du géant espagnol a été claire selon le média ibériques. Tout comme le joueur qui n’a pas l’intention de partir dans un club où il se sent très bien, donc le Real Madrid a refusé d’envisager un transfert. Et cela devrait donc en rester là. Car si Liverpool a bien compris qu’il allait devoir mettre lourdement la main à la poche pour se renforcer cet été et dépasser le cap des 100 millions d’euros, les Reds n’ont pas prévu de faire de la surenchère pour un joueur avec une telle valeur.