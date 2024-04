Liverpool a payé 10 ME, Arne Slot arrive ‍!

La venue d'Arne Slot à Liverpool la saison prochaine est quasiment assurée désormais. Après avoir convaincu le technicien néerlandais, les Reds se sont entendus financièrement avec Feyenoord.

Arne Slot sera le successeur de Jürgen Klopp à Liverpool. Le technicien néerlandais de 45 ans devrait signer chez les Reds très prochainement. Selon The Athletic, les Reds ont convaincu le Feyenoord Rotterdam de leur céder le technicien après avoir séduit le principal intéressé. Liverpool a du lâcher les billets pour ce faire. On parle d'un accord à 10 millions d'euros entre les deux clubs pour qu'Arne Slot change de club et de championnat. Feyenoord a été exigeant, refusant une première offre à 9 millions d'euros pour un coach sous contrat jusqu'en 2026 et récemment vainqueur de la coupe des Pays-Bas.

Liverpool and Feyenoord have agreed a compensation package that will allow Arne Slot to become Jurgen Klopp’s successor at Anfield.



More from @AdamCrafton_#LFC | #PL