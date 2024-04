Leny Yoro trop fort, le Real Madrid est obsédé ‍!

Taulier du LOSC quart de finaliste de C4 et 4e de Ligue 1, Leny Yoro réalise une saison exceptionnelle à seulement 18 ans. Le Real Madrid le veut absolument cet été mais la concurrence sera fournie et le prix sera élevé.

Malgré son élimination contre Aston Villa jeudi soir, le LOSC a pleinement réussi sa saison européenne. C'est vrai sur le plan collectif mais aussi sur le plan individuel. Les talents lillois ont vu leur cote exploser aux yeux de l'Europe entière. Leny Yoro est évidemment concerné même si la Ligue Europa conférence n'était pas forcément nécessaire pour cela. En effet, il réalise une saison pleine en Ligue 1, ayant disputé 27 matchs sur 28 possibles. Solide sur l'homme et mature dans ses interventions à seulement 18 ans, il va enflammer le prochain mercato estival. C'est d'autant plus vrai avec le Real Madrid sur ses talons.

Très tôt dans la saison, le Real Madrid s'est positionné sur le jeune défenseur lillois. Son transfert, souhaité il y a peu, devient prioritaire avec le départ annoncé de Nacho en fin de saison. Selon l'expert mercato Fabrizio Romano, Leny Yoro est la cible numéro 1 des Madrilènes pour remplacer un Nacho Fernandez en fin de contrat. Le journaliste affirme que le Real a déjà pris contact avec Jorge Mendes, agent du jeune français.

🚨⚪️ Real Madrid’s main target for new centre back remains Leny Yoro, also with Nacho now expected to leave as free agent.



❗️ Real Madrid already had contacts with Yoro’s agent Mendes, knowing about the competition from PSG.



Lille’s final decision on price tag will be key. pic.twitter.com/oRr4PAyguP