PSG ‍: La défaite est pour lui, Luis Enrique prend une leçon de football

PSG.

Par Corentin Facy

Mercredi soir, le PSG s’est incliné sur la pelouse du Borussia Dortmund en demi-finale aller de Ligue des Champions (0-1). Un revers dont Luis Enrique est le principal fautif selon Olivier Bossard.

Après l’euphorie de son match retour contre le FC Barcelone en quart de finale, le Paris Saint-Germain était favori avant son déplacement sur la pelouse du Borussia Dortmund, mercredi en demi-finale aller de la Ligue des Champions. Les coéquipiers de Kylian Mbappé ont été surpris par l’intensité mise par l’équipe d’Edin Terzic et se sont finalement inclinés 0-1. Malgré une multitude d’occasions, le PSG n’a pas réussi à concrétiser et à se montrer efficace et part donc avec un léger handicap pour le match retour dans cinq jours au Parc des Princes. Cette défaite est celle des attaquants parisiens, pas assez efficaces à l’instar de Mbappé ou Dembélé, mais pas uniquement. Luis Enrique a également sa part de responsabilités selon Olivier Bossard, lequel n’a pas été tendre avec l’ancien sélectionneur de l’Espagne dans l’émission L’Equipe de Greg. Selon le journaliste, il est déplorable que Luis Enrique ne parvienne pas à changer son plan de jeu et à s’adapter lorsque cela est nécessaire aux qualités et aux faiblesses de l’équipe adverse.

Pour le journaliste, il aurait été beaucoup plus efficace pour le PSG de défendre plus bas et de jouer rapidement en contre-attaque face à la lenteur de la défense du Borussia Dortmund, mercredi au Signal Iduna Park. « Luis Enrique est l’entraîneur le moins pragmatique du monde. Je ne comprends pas cette obsession de toujours vouloir contrôler le ballon, toujours vouloir contrôler le match. Pourquoi ne pas simplement jouer avec les qualités de cette équipe ? Selon moi, hier c’était le match parfait pour attendre Dortmund tranquillement et partir en contre, surtout quand on sait que son point faible c’est sa défense plutôt lente. C’est exactement ce qu’il fallait faire. Je ne comprends pas pourquoi on n'exploite pas les largesses défensives de l’adversaire, on s’entête à vouloir garder le ballon, à jouer des petites balles. Moi, j’aurais vraiment aimé que le PSG laisse le ballon à Dortmund et joue en transition. Luis Enrique donne l’impression de ne pas avoir de plan B » a analysé le journaliste de France Football, qui regrette l’approche tactique du match par l’entraîneur du PSG et qui espère que ce dernier sera plus inspiré au match retour au Parc des Princes. Une qualification en finale de la Ligue des Champions en dépend.