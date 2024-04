Griezmann prépare sa fin de carrière à l'Atlético

Malgré un intermède au Barça, Antoine Griezmann est fidèle à l'Atlético Madrid depuis 2014. Meilleur buteur de l'histoire du club, le Français doit y rester jusqu'en 2026. Mais, il travaille pour prolonger encore son contrat.

Même s'il a été voir ailleurs, Antoine Griezmann a du s'y résoudre : l'Atlético Madrid, c'est sa maison. A part deux années au Barça (2019-2021), le Français est un Colchonero depuis 2014. Meilleur buteur de l'histoire du club, il est très apprécié des supporters malgré son escapade catalane. Surtout, Griezmann peut s'exprimer au mieux footballistiquement avec l'Atlético. Lieutenant de Diego Simeone, il ne semble pas se lasser du jeu exigeant prôné par l'Argentin et, ce même à 33 ans. Autant le dire, peu de clubs pourront le sortir de son environnement dans un futur proche.

Un état d'esprit confirmé par le journaliste italien Rudy Galetti. Selon ses informations, Antoine Griezmann va prolonger son contrat chez les Colchoneros. Le Français est actuellement sous contrat jusqu'en 2026. Mais, les négociations avancent bien pour prolonger ce bail. Griezmann aura alors plus de 35 ans mais cela ne l'effraie pas visiblement. C'est aussi le cas de son club qui mise sur lui pour l'avenir selon Rudy Galetti.

🚨🤝 #Griezmann will renew his contract with #Atleti, no doubt. ✅



✍️ The plan is to finalize the new deal in the coming months: the parties are in constant contact.



📌 The 🇪🇦 club considers Antoine - whose current agreement expires in 2026 - a key player also for the future. pic.twitter.com/Ecah0XuSJc