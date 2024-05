OL ‍: Mis au placard, Lovren impressionne ses coéquipiers

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Totalement absent des plans de l’entraîneur Pierre Sage, Dejan Lovren n’a plus le moindre temps de jeu à l’Olympique Lyonnais. En tant qu’ancien cadre de l’équipe, le défenseur central vit mal sa situation. Mais l’international croate garde une attitude positive.

Si Pierre Sage n’hésite pas à relancer la concurrence par moments, certains joueurs ne font pas partie de ses rotations. L’entraîneur de l’Olympique Lyonnais n’est apparemment pas convaincu par le renfort hivernal Adryelson, privé de temps de jeu depuis le mois de février dernier. Mais le Brésilien n’est pas le seul défenseur central mis au placard.

Lovren écarté depuis trois mois

Dejan Lovren n’a pas non plus les faveurs du coach rhodanien qui ne l’a plus aligné depuis la défaite contre le Stade Rennais (2-3) en Ligue 1 le 26 janvier dernier. Il est vrai que l’international croate a parfois manqué à l’appel pour cause de blessures. Mais sa disparition est essentiellement liée aux choix de Pierre Sage, davantage séduit par les profils de Jake O’Brien et Duje Caleta-Car. Sans surprise, Nemanja Matic laisse clairement entendre que Dejan Lovren vit mal sa situation. Mais le milieu serbe assure que l’ancien joueur de Liverpool adopte une attitude positive au quotidien.

« En ce qui concerne Dejan Lovren, son expérience parle d'elle-même, a commenté le milieu arrivé en provenance de Rennes cet hiver. Lorsqu'on se trouve dans une situation où l'on ne joue pas, ce n'est pas toujours facile. Ce qu’il accomplit chaque jour est remarquable. Il est très engagé et montre un grand caractère. Je suis sûr que le staff apprécie cela. Je ne souhaite pas commenter qui joue ou qui ne joue pas. Lovren est un grand professionnel. Il n'est pas toujours facile d'accepter son sort, mais je suis convaincu qu'il répondra présent si l’équipe a besoin de lui. » Malgré son contrat jusqu’en 2025, Dejan Lovren vit peut-être ses dernières semaines à l’Olympique Lyonnais.