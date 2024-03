Un duel Man United-Real Madrid pour le gardien le moins cher de L1

Dans : Mercato.

Par Mehdi Lunay

Après plusieurs saisons comme remplaçant au PSG ou à Nice, Marcin Bulka a pris définitivement son envol cette saison. Gardien de la meilleure défense de Ligue 1, le Polonais est suffisamment solide pour attirer de très gros clubs européens.

En mettant Marcin Bulka dans les buts, l'OGC Nice a eu la meilleure idée possible. L'ancien portier du PSG réalise une superbe saison et explique en partie le faible nombre de buts concédés par les Aiglons en Ligue 1 (20). Commettant peu d'erreurs, Bulka est très performant dans l'exercice des penalties. Il en a arrêté trois de plein jeu cette saison, ayant qualifié Nice face à Auxerre lors des tirs au but en coupe de France. Un profil complet alors que l'Equipe rapportait récemment que le Polonais ne touchait que 55 000 euros par mois avec l'OGC Nice. Une somme qui grimpera très certainement cet été.

Man United et le Real Madrid rêvent de Bulka

Les Niçois vont devoir aligner les billets car la réputation de Marcin Bulka a traversé les frontières. Selon les informations du média espagnol Fichajes, deux mastodontes européens se renseignent déjà pour recruter Marcin Bulka : Manchester United et le Real Madrid. Deux options séduisantes mais bien différentes pour le gardien polonais de 24 ans.

Manchester United est loin de se satisfaire des performances d'André Onana, recruté l'été dernier. L'arrivée de Bulka le mettrait sous pression avec un concurrent sérieux qui a déjà côtoyé des grands gardiens au PSG. Au Real Madrid, une place de titulaire est plus accessible à court terme avec la grave blessure subie par Thibaut Courtois. Kepa ne fait pas l'affaire comme remplaçant et Lunin n'est pas encore intouchable. Mais, Bulka devra sans doute patienter d'ici la fin de saison pour y voir clair, surtout qu'il sera dans le groupe polonais à l'Euro et qu'une qualification européenne est largement atteignable avec Nice.