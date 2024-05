Mercato ‍: Adrien Rabiot, l'Italie en est folle

Dans : Mercato.

Par Guillaume Conte

Libre de tout contrat en fin de saison dernière, Adrien Rabiot avait surpris tout son monde en prolongeant d’un an avec la Juventus Turin.

Douze mois plus tard, il se retrouve dans la même situation, et pourrait connaitre la même issue en ce mercato estival. En effet, la presse italienne évoque la situation du milieu de terrain de l’équipe de France, qui a de grandes chances de rester en Série A. Car la principale offre reçue est pour le moment en provenance de la Juventus Turin, qui rêve de prolonger le contrat de son cadre, mais cette fois-ci dans la durée. On le sait, sa mère et représentante Véronique Rabiot est dure en affaire, mais la club du Piémont est l’un des rares à connaitre parfaitement ses exigences, et à lui assurer une place de titulaire.

Problème, la Juventus ne lutte plus pour les titres et les trophées ces dernières saisons, et c’est pourquoi l’Inter Milan a décidé de tenter sa chance. Le club lombard, champion d’Italie et ancien finaliste de la Ligue des Champions, espère bien réaliser la bonne affaire en attirant l’ancien du PSG librement. Pour cela, un gros contrat pourrait le tenter, alors que le Français de 28 ans est à un gros tournant de sa carrière. Il se concentre pour le moment sur son avenir, avant de penser à l’Euro à partir du mois de juin prochain.