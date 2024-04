Le Real frappe fort, le Barça et le PSG en larmes

Dans : Mercato.

Par Guillaume Conte

Courtisé par le FC Barcelone et le PSG, Bernardo Silva va quitter Manchester City cet été. Mais un nouveau club profite des matchs de Ligue des Champions pour potentiellement rafler la mise.

Opposés en Ligue des Champions actuellement, le PSG et le FC Barcelone se retrouvent aussi bien souvent en concurrence sur le marché des transferts. Il y a notamment un joueur en particulier pour lequel les deux clubs se battent régulièrement depuis un an. Il s’agit de Bernardo Silva, qui possède encore un contrat jusqu’en juin 2026 avec Manchester City, mais va quitter le club anglais l’été prochain. Il comptait déjà le faire l’an dernier, mais entre le triplé remporté par les Citizens et l’offre de prolongation, le Portugais avait décidé de rester un an de plus. Sa trajectoire est déjà connue sachant qu’il a glissé une clause pour quitter Manchester contre un transfert de 58 ME.

Depuis, le PSG et le FC Barcelone tentent de se placer dans ce dossier. Paris mise sur Luis Campos, qui l’avait fait venir à l’AS Monaco, pour le convaincre de rejoindre un club où il serait l’un des leaders offensifs en l’absence de Kylian Mbappé. En Catalogne, c’est plutôt le prestige et le forcing des « hispaniques » qui entre en ligne de compte pour essayer de faire pencher Bernardo Silva vers le Barça.

Le Real négocie pendant les matchs

Mais ce dimanche, Todo Fichajes annonce un nouveau son de cloche, et notamment le fait que le Real Madrid soit entré dans la danse. De manière très convaincante puisque le club madrilène a débuté les discussions avec Jorge Mendes, l’agent de Bernardo Silva. Des négociations qui s’opèrent en marge du match de Ligue des Champions entre le Real et Manchester City, ce qui permet à tout ce beau monde de se voir de manière plus rapprochée. Florentino Pérez a confirmé à l’agent de l’ancien monégasque que payer sa clause libératoire ne serait pas un problème et qu’il fallait désormais trouver un accord personnel avec le Portugais. Si cela devait se confirmer, ce serait un sacré coup dur pour le PSG et le Barça, mais une très bonne nouvelle pour un jouer comme Kylian Mbappé qui adore les services millimétrées de Bernardo Silva et sait que le Portugais a de toute façon un gros penchant pour l’aile droite, ce qui ne sera donc pas un problème pour lui.