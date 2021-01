PSG : Pochettino à la place de Tuchel, Danilo a sorti le champagne

Dans : PSG.

Arrivé au sein du Paris Saint-Germain durant le dernier mercato estival, Danilo Pereira a connu une première partie de saison assez déroutante sous les ordres de Thomas Tuchel.

En octobre dernier, Leonardo a négocié le prêt payant avec une option d’achat de Danilo Pereira pour renforcer l’entrejeu du club de la capitale. Sauf qu’avec Thomas Tuchel, l'international portugais a reculé d’un cran pour jouer en défense centrale. Un poste qui n’est pas vraiment le sien et dans lequel il n’a pas du tout brillé. Autant dire qu’il a vécu un départ difficile au PSG. Mais c’est désormais de l’histoire ancienne, puisque Tuchel a été remplacé par Mauricio Pochettino en début d’année. De retour de blessure, Danilo est rentré en jeu contre Montpellier la semaine dernière (4-0), au poste de milieu défensif, comme Pochettino veut le ré-installer.

« Avec Mauricio Pochettino, mon poste sera milieu de terrain. Les débuts avec lui ? Je revenais de blessure lors de son arrivée donc je ne travaille avec lui que depuis une semaine. De ce que j’ai vu, je suis très satisfait des entraînements, de sa façon de les vivre, de l’intensité qu’il met à chaque session. Je pense que c’est un entraîneur typiquement argentin, il aime beaucoup l’envie, avoir le ballon et dominer le jeu. C’est quelque chose de positif pour nous et pour le club. J’ai eu l’opportunité de m’entretenir avec le coach. Il m’a donné de bonnes consignes. Les soucis avec Tuchel ? Je ne savais pas que j’allais jouer défenseur central. Après le match contre Manchester, l’entraîneur est venu me parler pour me demander si j’avais déjà joué à ce poste. Je lui ai répondu que oui, je connaissais le poste. Il trouvait que je pouvais aider l’équipe à ce poste. Ce sont des choix. Il y a différentes manières de voir le jeu. J’ai accepté avec tranquillité. Ma volonté était d’aider l’équipe. Bien sûr, je préfère mon rôle de 6. C’est à ce poste que j’ai évolué toute ma carrière, c’est le poste que je préfère et celui avec lequel je me sens le plus confortable », a précisé, sur Eleven Sports, Danilo, qui espère maintenant faire sa place dans le 4-2-3-1 de Pochettino, même si le duo Verratti - Paredes s’est installé.