Luis Henrique impressionne, l’OM hésite à le récompenser

Longtemps critiqué pour ses performances, y compris pendant son prêt à Botafogo, Luis Henrique retrouve des couleurs à l’Olympique de Marseille. L’ailier brésilien donne entière satisfaction à l’entraîneur Jean-Louis Gasset, mais aussi à la direction qui envisage de le récompenser au terme de la saison.

Luis Henrique ne fait plus rire. A son arrivée en 2020, la « pépite » annoncée par l’ancien coach André Villas-Boas avait bien amusé les observateurs. Mais quelques années plus tard, le Brésilien se montre enfin à son avantage à l’Olympique de Marseille. Le club phocéen n’avait pourtant pas prévu de lui accorder une nouvelle chance cet hiver. De retour suite à un prêt décevant à Botafogo, l’ailier de 22 ans était encore poussé vers la sortie.

Ses dirigeants avaient trouvé un accord avec l’Atlético Mineiro pour s’en débarrasser, jusqu’à l’intervention du précédent entraîneur Gennaro Gattuso, conscient des limites de son effectif. C’est finalement Jean-Louis Gasset qui profitera de cette décision. Depuis quelques semaines, le successeur du technicien italien mise beaucoup sur la polyvalence d’un Luis Henrique devenu fiable. « Je suis content pour lui, je le dis franchement, confiait récemment Jean-Louis Gasset. Je suis content car je le trimballe, je le mets derrière, devant, c'est mon couteau suisse. Il est un petit peu critiqué mais croyez-moi c'est un bon petit. »

Daniel Riolo encense Luis Henrique :



"Je suis étonné par ce que Luis Henrique peut faire. Ce n'est plus la grosse pipe qu'il était lors de son premier passage. On se moquait de lui avec les "Mbappéinho" et tout ça…

Il est un peu baladé à toutes les places, mais il est vaillant…