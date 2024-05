L1 ‍: Mikautadze expulsé, la VAR rend l'arbitre aveugle

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

Il y avait de l'énervement dans l'air en fin de match à Metz et cela a valu à Mikautadze, le buteur du club lorrain, d'être expulsé pour une faute fictive. Même la VAR n'a pas réussi à faire changer d'avis l'arbitre.

Alors que le FC Metz a mené deux fois au score, le Stade Rennais a marqué le but de la victoire par Kalimuendo dans le temps additionnel (2-3). Mais dans l'action suivante, le joueur rennais, qui avait chambré le public messin, s'est retrouvé au sol et quand il s'est relevé, il a vu Mikautadze arriver vers lui. Pour Ruddy Buquet, pas d'hésitation, l'attaquant de Metz a bousculé le joueur rennais et il y avait donc un rouge logique. Sauf que la VAR a appelé l'arbitre afin qu'il visionne la séquence où il est évident que Kalimuendo a largement simulé et que l'expulsion était une erreur.

Dites vous que Mikautadze a prit rouge pour ça ptdrrrr non l’arbitrage français c’est plus possible pic.twitter.com/T8KroXKqgp — 𝐅𝐋𝐎 Ⓜ️ (@Bouna_Star) May 4, 2024

Pensant que l'officiel allait revenir sur sa décision, Mikautadze attendait tranquillement dans les marches menant vers les vestiaires, mais finalement Ruddy Buquet confirmait sa décision initiale. Une sanction qui va priver le FC Metz de son meilleur buteur au moins la semaine prochaine, ce qui est forcément un énorme coup dur pour l'équipe de Laszlo Boloni. Sur les réseaux sociaux, cette décision fait évidemment scandale, des voix se faisant déjà entendre pour que la commission de discipline annule ce carton rouge. « Le rouge de Mikautadze est un scandale. Que le FC Metz fasse appel et demande le retrait du rouge. Monsieur Buquet, quel scandale », a par exemple demandé Mohamed Toubache-Ter.