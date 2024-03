Le clan Haaland va à Barcelone et met le feu au mercato

Dans : Mercato.

Par Adrien Barbet

Alors que le Real Madrid est en train de se construire une équipe de rêve avec le recrutement de Kylian Mbappé, le FC Barcelone doit également passer à l'action pour éviter de se faire distancer. Erling Haaland est toujours la priorité des Catalans.

Avec Vinicius Junior, Rodrygo, Jude Bellingham et Kylian Mbappé, le Real Madrid va avoir quatre des meilleurs joueurs au monde. Le Barça va avoir besoin de recruter des joueurs également talentueux pour éviter une hégémonie du rival madrilène. Depuis plusieurs saisons, les Blaugrana rêvent d'attirer Erling Haaland, bien avant qu'il ne signe à Manchester City. L'attaquant norvégien est sous contrat jusqu'en juin 2027 avec le géant anglais. Toutefois, les relations entre le clan Haaland et le Barça ne sont pas coupées. D'après les renseignements du journal Sport, Alf-Inge Haaland, le père du joueur de 23 ans, a récemment été aperçu à Barcelone, dans le célèbre restaurant El Nacional du Pesseig de Gracia. Le média espagnol pense qu'une nouvelle réunion a été organisée pour préparer le transfert de l'ancien buteur du Borussia Dortmund.

Le Barça prépare l'arrivée de Haaland en 2026

Si certains vont voir une simple visite d'Alf-Inge Haaland à Barcelone, compte tenu des rumeurs, la possibilité d'une nouvelle négociation n'est pas à exclure. De plus, Sport explique également que le club catalan souhaite s'offrir les services d'Erling Haaland lors du mercato estival 2026. À ce moment-là, il ne restera plus qu'un an dans le contrat du champion d'Angleterre, s'il ne prolonge pas d'ici-là. De plus, la rénovation du Camp Nou sera terminée. De quoi accueillir le cyborg norvégien dans les meilleures conditions. Le Barça aura néanmoins besoin des fonds nécessaires car Haaland est l'un des joueurs les plus chers au monde et son prix pourrait continuer de grimper. Reste également à savoir si le natif de Leeds souhaite réellement rejoindre un club moins dominant sportivement que Manchester City. D'ici là, beaucoup de choses peuvent se passer, mais à l'heure où il se murmure que le Scandinave ne rêve pas forcément que du Real Madrid pour son avenir, le Barça compte bien tenter sa chance.