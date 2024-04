Mercato ‍: Il poursuit le PSG en L1, Rennes et Lens le veulent

Dans : Mercato.

Par Hadrien Rivayrand

Cette saison en Ligue 1, le Stade Brestois est très bien parti pour se qualifier pour la prochaine Ligue des champions avec sa 2e place derrière le PSG. Cependant, les Bretons ne sont pas certains de pouvoir conserver leurs meilleurs joueurs, à l'instar de Pierre Lees-Melou.

Le Stade Brestois pointe à la deuxième place de Ligue 1 après 28 journées disputées. Les Bretons ont d'ailleurs 9 points d'avance sur Nice, cinquième. Les espoirs sont donc grands quant à la possibilité de disputer la prochaine Ligue des champions. Ce serait un exploit retentissant dans l'histoire du club et un bel accomplissement dans la carrière de certains joueurs, comme Pierre Lees-Melou. Depuis le début de la saison, le milieu de terrain régale. S'il aurait pu partir l'hiver dernier au mercato, le joueur de 30 ans est finalement resté avec en tête, la volonté de mettre le Stade Brestois le plus haut possible au classement. Cependant, la réalité économique peut faire mal aux Bretons, qui pourraient le perdre l'été prochain.

Pierre Lees-Melou aura l'embarra du choix l'été prochain

Selon les informations du Quotidien du Sport, le départ de Pierre Lees-Melou devient plus que probable. Le média avance que le milieu de terrain au parcours atypique pourrait être amené à choisir entre deux écuries de Ligue 1 : le RC Lens ou le Stade Rennais si Brest ne se qualifiait pas directement pour la Ligue des champions. En fin de contrat en juin 2027, PLM est estimé à quelque 10 millions d'euros. Une belle affaire donc Lens et Rennes, qui pourront en plus de cela lui proposer de meilleurs émoluments. Avant de prendre une décision concernant son avenir proche, Pierre Lees-Melou aura à coeur de bien finir l'exercice en cours avec le Stade Brestois. Les Bretons n'auront en plus pas un finish facile avec notamment des confrontations face à l'Olympique Lyonnais, Monaco, Rennes ou encore le Stade de Reims.