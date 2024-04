Galtier déjà viré par le Qatar, un célèbre algérien en profite

Dans : Mercato.

Par Mehdi Lunay

Après sa courte aventure d'un an au PSG, Christophe Galtier est parti au Qatar pour rebondir. Malheureusement, tout se passe mal à Al-Duhail et son licenciement est déjà en bonne voie.

Il était l'un des entraîneurs français en vogue, il est en passe de devenir un paria sur le marché. Christophe Galtier est en difficulté depuis quelques mois et ses affaires vont de mal en pis. Si l'on met de côté ses problèmes judiciaires avec des accusations de discrimination à Nice, Galtier vit un enfer sur le plan sportif. Sa saison au PSG avait été décevante dans les résultats comme dans la gestion des stars, obligeant le club parisien à se séparer prématurément de lui. Après quelques mois de chômage, il a retrouvé un banc à Al-Duhail au Qatar. Le moins que l'on puisse dire, c'est que sa méthode ne passe déjà plus.

Belmadi parti pour succéder à Galtier

Le club qatari n'a gagné qu'un seul de ses 11 derniers matchs. Eliminé en Ligue des champions asiatique, en coupe du Qatar et largué dans la course au titre national (6e), Al-Duhail n'a pas profité de l'apport de Galtier malgré un bon effectif guidé par Philippe Coutinho. Selon les informations de Foot Mercato, la direction d'Al-Duhail va prendre la décision qui s'impose et stopper le contrat de Christophe Galtier dans les prochains jours.

Les choses s'accélèrent vite puisque le successeur de Christophe Galtier est déjà proche de s'engager. Il s'agit de l'ancien sélectionneur de l'Algérie Djamel Belmadi, débarqué par les Fennecs après la CAN ratée en janvier dernier. Belmadi connaît bien le club qatari puisqu'il en a été l'entraîneur de 2015 à 2018. Il avait laissé un très bon souvenir aux supporters en remportant deux championnats et deux coupes du Qatar. De quoi lui permettre de rebondir après sa longue aventure en Algérie. Pour Christophe Galtier par contre, ça sent la pause prolongée en France. A moins que l'OM ne le contacte cet été. S'il est vite libre, le timing sera idéal pour Pablo Longoria.