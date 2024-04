Adieu les JO, Giroud signe à Los Angeles ‍!

Dans : Mercato.

Par Hadrien Rivayrand

En fin de contrat à l'AC Milan, Olivier Giroud n'a pas trouvé d'accord pour prolonger son bail. Le champion du monde 2018 va quitter à son tour l'Europe pour rejoindre la MLS.

Olivier Giroud vit ses dernières heures en tant que joueur de l'AC Milan. L'attaquant tricolore ne prolongera pas son contrat en Lombardie malgré des négociations ouvertes ces derniers mois. L'ancien d'Arsenal continuera sa carrière de l'autre côté de l'Atlantique. Selon les informations de RMC, via Fabrice Hawkins, et Le Parisien, Olivier Giroud va en effet signer au Los Angeles FC. Un accord total vient d'être trouvé entre toutes les parties pour une arrivée dès le mois d'août prochain. Giroud signera avec la franchise californienne un contrat d'un an et demi.

Giroud dit au revoir à l'Europe et rejoint lui-aussi la MLS

A noter que son arrivée met aussi fin aux rêves de Thierry Henry de le voir disputer les Jeux Olympiques de Paris 2024. Avant cela, Giroud disputera bien, sauf catastrophe, l'Euro 2024 avec les troupes de Didier Deschamps. Au Los Angeles FC, le Français de 37 ans retrouvera son grand ami Hugo Lloris ainsi qu'un autre joueur passé par la Ligue 1 : Denis Bouanga. Ils pourraient d'ailleurs former un duo explosif en attaque, alors que l'ancien de Saint-Etienne a déjà planté 46 buts en 67 matchs disputés sous les couleurs du LAFC.

Championnat ouvert sans aucun risque de descente en fin de saison, la MLS pourrait ravir à merveille Olivier Giroud, qui en a encore sous le pied malgré ses 37 printemps. Avant cela, le natif de Chambéry devra finir au mieux son aventure milanaise même s'il ne gagnera aucun titre avec les Lombards suite à une saison collectivement très décevante pour les hommes de Stefano Pioli. Mais tout porte à croire qu'il recevra un dernier hommage magnifique digne de son statut.