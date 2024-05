PSG ‍: Kolo Muani chouchouté, Gonçalo Ramos perd patience

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Laissé sur le banc à Dortmund (défaite 1-0) mercredi en Ligue des Champions, Gonçalo Ramos n’a pas apprécié. L’attaquant du Paris Saint-Germain n’a pas caché sa frustration en passant devant les journalistes. Comme d’autres Parisiens, l’international portugais ne comprend pas la décision de l’entraîneur Luis Enrique.

Connu pour ses choix étonnants, Luis Enrique a encore frappé mercredi. Le coach du Paris Saint-Germain a pris tout le monde à contre-pied lors de la demi-finale aller de Ligue des Champions à Dortmund. Au moment de remplacer un Bradley Barcola peu en réussite sur le couloir gauche, l’entraîneur espagnol a lancé Randal Kolo Muani, pourtant en grande difficulté, au détriment d’un Gonçalo Ramos en bien meilleure forme depuis quelques rencontres.

🥴"Pourquoi ton joueur qui est le meilleur en sortie de banc depuis six mois ne rentre pas dans ce match-là, alors que tu es mené ?"



Jérome Alonzo s'interroge sur l'absence de Gonçalo Ramos face à Dortmund. #EDS pic.twitter.com/1ugtSnVaF3 — L'ÉQUIPE du soir (@lequipedusoir) May 1, 2024

« Les entraîneurs doivent toujours faire des choix avec les joueurs qu'ils pensent être les meilleurs pour leur équipe, s’est justifié Luis Enrique après le match en Allemagne. Avant de juger les changements, il faut juger le match. Les deux équipes ont bien joué, surtout avec le ballon. On a eu beaucoup d'occasions, et la différence, c'est qu'ils ont marqué et nous non. Mais le résultat montre bien que c'était équilibré. » En attendant, Randal Kolo Muani a réalisé une entrée catastrophique. Son apparition manquée n’a échappé à personne, et surtout pas à Gonçalo Ramos.

Ramos agacé en zone mixte

Peu utilisé depuis son arrivée, l’ancien attaquant de Benfica n’avait jamais montré le moindre signe d’agacement. Du moins jusqu’à mercredi soir. En effet, nos confrères du Parisien décrivent un joueur affecté à Dortmund. Le Portugais a traversé la zone mixte très rapidement et sans saluer les journalistes, ce qui n’est pas dans ses habitudes. Le quotidien régional affirme également que Gonçalo Ramos, comme ses coéquipiers remplaçants Marco Asensio, Carlos Soler et Kang-in Lee, serait agacé par le choix de Luis Enrique. Ses décisions pour le match retour mardi seront donc très attendues.