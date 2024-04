Mercato ‍: le PSG est en finale...pour Bruno Guimaraes

Dans : Mercato.

Par Adrien Barbet

Depuis que Bruno Guimaraes s’est imposé comme l’un des meilleurs joueurs de la Premier League à son poste, le PSG rêve de le recruter. Le club de la capitale est bien avancé dans le dossier et n’a plus qu’un seul concurrent.

À Newcastle, Bruno Guimaraes impressionne grâce à la polyvalence de son jeu. Le milieu de terrain est l’un des joueurs les plus convoités du marché des transferts. Notamment par le Paris Saint-Germain. Désormais international confirmé avec le Brésil (20 sélections), l’ancien joueur de l’OL a la possibilité de passer un cap dans sa carrière et de signer dans un top club européen. Si le PSG est intéressé, c’est aussi le cas d’autres cadors du vieux continent, comme Manchester City. D’après les informations de Ben Jacobs, dans sa chronique pour Caught Offside, la finale pour s’offrir les services de Bruno Guimaraes se fera entre les Citizens et les Parisiens.

Le PSG en concurrence avec City pour Bruno Guimaraes

Malgré son rôle plus défensif en général sur le terrain, le natif de Rio de Janeiro est aussi capable de se montrer décisif. Il a inscrit 13 buts et a délivré aussi 13 passes décisives depuis son arrivée en Angleterre. Le PSG a certainement besoin d'un joueur expérimenté et talentueux comme Bruno Guimaraes pour améliorer son milieu de terrain. Si Vitinha et Warren Zaïre-Emery se sont imposés comme des éléments indéboulonnables cette saison, la troisième place de l'entrejeu parisien n'est pas encore prise. Pour le moment, Fabian Ruiz est préféré à Manuel Ugarte dans l'esprit de Luis Enrique mais l'arrivée de Guimaraes pourrait tout changer. À Manchester City, le départ de Gundogan n'a pas été compensé, malgré le reculement de Kovacic. Pep Guardiola semble lui aussi vouloir avoir le Brésilien sous ses ordres. Reste à savoir quel sera le choix du joueur de 26 ans, qui risque de coûter plus de 100 millions d'euros.