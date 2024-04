Kane prêt à claquer la porte du Bayern Munich

Dans : Mercato.

Par Mehdi Lunay

Transféré au Bayern l'été dernier pour garnir enfin son palmarès, Harry Kane a échoué dans cet objectif pour le moment. De quoi remettre en cause son choix de partir en Allemagne surtout avec le changement d'entraîneur à venir.

Harry Kane le maudit. L'attaquant anglais ne sera pas champion national pour la première fois de sa carrière. Malgré ses 32 buts inscrits cette saison, Harry Kane ne gagnera pas la Bundesliga avec le Bayern Munich. L'invincible Bayer Leverkusen a plié l'affaire dès le week-end dernier pour mettre fin à la série de 11 titres de champion consécutifs des Bavarois. C'est un coup dur pour Kane qui avait quitté l'Angleterre et Tottenham l'été dernier avec l'espoir d'ouvrir enfin un palmarès encore vierge. De quoi remettre en question son avenir en Allemagne ? Pour l'ancien joueur Stan Collymore, un départ de Kane cet été est en effet envisageable.

Chelsea ou Man United pour Kane ?

Dans sa chronique pour le site Caughtoffside, l'ancien milieu de Liverpool annonce que l'attaquant du Bayern rêverait « secrètement de revenir en Angleterre ». Selon Collymore, Kane et sa petite famille préfèrent la vie à Londres tout simplement. De plus, si tout se passe bien sur le terrain au Bayern, Kane est soucieux du changement d'entraîneur à venir au sein du club bavarois. Thomas Tuchel l'avait fait venir en Allemagne et il n'est pas sûr de s'entendre avec son successeur. C'est pourquoi Collymore annonce Chelsea comme possible destination car Mauricio Pochettino, avec qui il s'entend bien, en est l'entraîneur. Manchester United est l'autre point de chute possible pour Kane.

Most Goals + Assists in all of Europe's Top 5 leagues (+competitions).



1. Harry Kane (51)

2. Kylian Mbappe (50)

3. Cole Palmer (38)



The Big 3. pic.twitter.com/jTxBNwSEHQ — B. (@InvertTheWing) April 19, 2024

« Si vous étiez Manchester United, potentiellement avec un nouveau manager et sous un nouveau propriétaire, la signature de Kane représenterait un objectif sérieux. Chelsea pourrait également l’utiliser pour aider ses jeunes talents. Plus tôt, je pensais qu'il devait rester et combattre le Bayer la saison prochaine pour récupérer le titre, mais je suis désormais ouvert à son arrivée à Chelsea. Ils ont de l'argent, c'est sa ville et ils ont désespérément besoin de gens sur qui on peut compter. Le fait qu'il connaisse si bien Poch pourrait forcer le manager et le propriétaire à le recruter pour retrouver le top 4 », a t-il analysé. Si le passé de Kane à Tottenham met en péril une venue à Chelsea, Manchester United serait une option sérieuse sur le papier. Reste à voir comment Kane finira sa saison, lui qui peut encore ouvrir son palmarès avec la Ligue des champions du côté de...Londres, dans le stade de Wembley.