Olivier Giroud quitte l'Europe, sa décision est définitive

Par Corentin Facy

En fin de contrat avec l’AC Milan en juin prochain, Olivier Giroud va bel et bien quitter l’Europe dans trois mois. Sa décision de rejoindre la Major League Soccer aux Etats-Unis est définitive et ne fait plus aucun doute.

Buteur contre le Chili mardi soir avec l’Equipe de France, Olivier Giroud s’impose une nouvelle fois comme la solution n°1 de Didier Deschamps au poste d’avant-centre avant une grande compétition. L’attaquant de 37 ans semble le plus adapté au 4-3-3 utilisé par les Bleus, dans lequel Marcus Thuram ne s’est pas montré à l’aise face à l’Allemagne samedi à Lyon. Olivier Giroud a conforté sa place de titulaire avec la France et va maintenant retourner dans son club de l’AC Milan pour terminer au mieux la saison… et plus globalement son aventure avec le club lombard.

Et pour cause, son départ à la fin de la saison ne fait désormais plus l’ombre d’un doute. En fin de contrat, Olivier Giroud ne prolongera pas puisque l’ex-attaquant de Chelsea ou encore d’Arsenal a pris la décision de quitter le football européen. Du haut de ses 37 ans, le champion du monde 2018 a pris la décision de rejoindre les Etats-Unis pour y terminer sa carrière. Le départ de Giroud vers Los Angeles FC ne fait désormais plus aucun doute et a été confirmée par Relevo, qui indique que l’attaquant tricolore va signer un contrat de 18 mois avec le club dans lequel évolue son ami Hugo Lloris depuis son départ de Tottenham.

Olivier Giroud a pris sa décision

Les négociations avec l’AC Milan pour une prolongation de contrat vont donc prendre fin, ce que le club lombard risque de regretter car dans l’idéal, les dirigeants milanais auraient aimé conserver Olivier Giroud une saison de plus afin d’encadrer un attaquant plus jeune et potentiellement titulaire à recruter l’été prochain. Quoi qu’il en soit, l’aventure du natif de Chambéry à l’AC Milan aura été une franche réussite. Recruté en 2021 en provenance de Chelsea, l’attaquant d’1m93 a inscrit 46 buts en 121 matchs sous les couleurs rouge et noir.