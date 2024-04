Un autre protégé de Campos au Real, le PSG va pleurer ‍!

Après une tentative avortée en 2023, Bernardo Silva pourrait quitter Manchester City cet été. Le PSG reste intéressé mais le Real Madrid arrive en force dans le dossier. En effet, le joueur est séduit par le championnat espagnol.

Buteur décisif contre Chelsea samedi en demi-finale de Cup, Bernardo Silva a encore prouvé toute son importance dans la machine collective qu'est Manchester City. Le Portugais conserve une très belle cote en Europe et il devrait déchainer les passions au prochain mercato estival. L'année dernière déjà, le PSG avait été tout proche de le chiper à Manchester City. Finalement, les Citizens n'avaient pas lâché leur milieu, le convainquant même de prolonger son contrat jusqu'en 2026. De quoi le verrouiller tranquillement pour cet été ? Pas vraiment. Bernardo Silva a inclus une clause libératoire de 50 millions de livres Sterling (58 millions d'euros à peu près) dans ce nouveau bail.

De quoi relancer la guerre pour Bernardo Silva au mercato. Le PSG de son mentor portugais Luis Campos retentera sans doute sa chance un an après. Cependant, selon les informations du Daily Star, le club parisien sera loin d'être seul cette fois-ci. Le Real Madrid, le FC Barcelone, le Bayern Munich et même Arsenal convoitent Bernardo Silva.

