Gavi fait rêver Paris, c'est dit avant Barça-PSG

Dans : Mercato.

Par Adrien Barbet

Toujours à la recherche de la pépite de demain, le Paris Saint-Germain piste l'un des plus grands talents du centre de formation du FC Barcelone. Un spécialiste du mercato affirme que le club de la capitale prépare une offre.

Si Paris est opposé au FC Barcelone en Ligue des Champions, les dirigeants du club français louent les qualités d'un joueur absent pour cette double confrontation. Il s'agit de Gavi. Blessé fin 2023 avec la sélection espagnole, le milieu de terrain manque énormément à son club. Il est capable de jouer à plusieurs postes dans l'entrejeu et même plus haut sur le terrain. À seulement 19 ans, il s'est déjà imposé comme un titulaire au Barça et avec la Roja, même si une blessure a fortement bouleversé sa saison 2023/2024. D'après les informations de Ben Jacobs, le PSG pourrait formuler une offre lors du prochain mercato pour le maestro des Blaugranas. Même si pour le journaliste anglais, il est très peu probable que le Barça laisse filer Gavi, promis à un grand avenir au sein de son club formateur.

Le PSG s'attaque au Barça et à Gavi

« Au milieu de terrain, ils (PSG, NDLR) aimeraient signer Gavi de Barcelone, mais il y a peu de chance. Gavi est considéré comme un futur capitaine de Barcelone » a expliqué Ben Jacobs dans une chronique pour Caught Offside. Le numéro 6 du club catalan a déjà disputé plus de 100 matchs sous la tunique des Culers et les dirigeants barcelonais semblent vouloir faire de lui le prochain capitaine du Barça. Le PSG aura du mal à faire plier son rival, malgré une offre importante. Avec Pedri, Gavi incarne le renouveau du milieu de terrain du géant espagnol. Les supporters de Barcelone comparent même ce duo à Xavi et Iniesta. En 2022, Gavi a notamment remporté le Golden Boy ainsi que le trophée Kopa lors de la cérémonie du Ballon d'or. Paris va devoir trouver une nouvelle cible visiblement.