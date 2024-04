Avant City-Real, Vinicius met un bazar fou

Dans : Mercato.

Par Guillaume Conte

Il n'y a pas que sur le terrain que Manchester City et le Real Madrid s'affronter. Au mercato, le ton monte aussi pour un joueur à 100 millions d'euros.

Les rumeurs vont bon train entre le Real Madrid et Manchester City au moment où, comme par hasard, les deux clubs s’affrontent en Ligue des Champions. Après le spectaculaire match nul 3-3 à l’aller, tout est encore possible et la guerre des nerfs a aussi lieu par médias interposés. Ainsi, les fuites sur les joueurs à recruter l’été prochain se multiplient et à la veille du match retour, Defensa Central frappe fort. Le média madrilène, très proche de Florentino Pérez, affirme ainsi que Vinicius Jr pousse très fort pour convaincre les dirigeants de la Casa Blanca de faire un effort financier en vue du prochain mercato. L’idée n’est pas de faire venir Kylian Mbappé ou Alphonso Davies, qui ont déjà de très grandes chances de rejoindre la capitale espagnole, mais de faire signer Lucas Paqueta. Le milieu de terrain de West Ham est annoncé très proche de Manchester City pour le prochain mercato, tant Pep Guardiola le veut depuis désormais plus d’un an. Son arrivée avait toutefois été repoussée pour son implication supposés dans des paris truqués, avec des cartons jaunes récoltés de façon très douteuse sur certains matchs.

Le Real n'a pas prévu de lâcher 100 ME

Mais désormais, tout est en ordre pour un transfert et son arrivée pour 100 millions d’euros chez les champions d’Angleterre est annoncée. Mais pour Vinicius, si le Real venait à mettre le même prix, alors l’ancien lyonnais choisirait de rejoindre l’Espagne sans hésiter, notamment grâce au forcing de son compatriote. Seul problème, Florentino Pérez se trouve plutôt bien armé au milieu de terrain, et n’envisage pas de mettre une telle somme. Néanmoins, cela jette le doute sur une recrue ciblée par Manchester City, et c’est toujours ça de pris pour le Real Madrid dans la guerre des nerfs qu’il se livre à un club qu’il retrouve désormais quasiment chaque année en Ligue des Champions.