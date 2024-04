Il veut retrouver la L1, l’OL et l’OM lui sautent dessus

Dans : Mercato.

Par Eric Bethsy

Souvent en concurrence sur le marché des transferts, Marseille et Lyon pourraient de nouveau s’affronter pendant le mercato estival à venir. Les deux Olympiques sont toujours annoncés parmi les courtisans de Francis Coquelin, le milieu en fin de contrat à Villarreal qui aimerait revenir en France.

Des déclarations flatteuses pour la Ligue 1 et ses pensionnaires. A l’image de Florian Thauvin et Denis Bouanga ces dernières semaines, des Français partis à l’étranger n’hésitent pas à lancer des appels publics en vue d’un retour. C’est aussi l’initiative récemment prise par Francis Coquelin dans les colonnes de L’Equipe. « Si j'aimerais rejouer en France ? Je n'y ai joué qu'une saison (2010-2011), en prêt à Lorient, où j'ai pris énormément de plaisir avec Christian Gourcuff », racontait le milieu de terrain en mars.

Coquelin sera libre cet été

« Forcément, la France ça manque parfois et j'ai eu envie d'y retourner, avouait-il au quotidien sportif. J'avais eu des discussions avec plusieurs clubs, notamment avec Lyon. Et s'il y a un projet intéressant, je ne suis pas fermé. » Cet appel du pied n’est sans doute pas passé inaperçu. D’autant que la situation de Francis Coquelin a de quoi en intéresser plus d’un. L’ancien Merlu arrive à la fin de son contrat à Villarreal et n’a pas prévu de prolonger. Libre cet été, le milieu de 32 ans ne manque pas de sollicitations.

Le Quotidien du Sport annonce l’intérêt de plusieurs clubs à l’étranger. Quant à la Ligue 1, sa destination souhaitée, la source confirme que son profil attire Marseille et Lyon. Ce n’est pas la première fois que les deux Olympiques sont cités parmi ses courtisans. Cette fois, on apprend que le joueur passé par le FC Valence, où il a côtoyé un certain Pablo Longoria, pourrait compenser un éventuel départ du Lyonnais Maxence Caqueret. Peut-être un des feuilletons à suivre cet été.