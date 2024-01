Rennes encore attaqué sur le mercato

Dans : Mercato.

Par Adrien Barbet

Seulement dixième de la Ligue 1, le Stade Rennais va devoir réaliser une grosse seconde moitié de saison pour espérer accrocher une place européenne. Mais le club breton est acculé sur le mercato.

La saison du Stade Renais devait être radieuse, elle s'annonce beaucoup plus compliquée finalement. Si les Bretons ont battu 2-0 l'OGC Nice lors de la dernière journée de la Ligue 1, le travail est encore long pour espérer revenir dans le haut du classement. Cette tâche s'annonce encore plus rude surtout avec les récentes blessures d'Enzo Le Fée et de Fabian Rieder. De plus, le Stade Rennais ne cesse de recevoir des offres sur le mercato hivernal pour ses joueurs. qui ne sont pourtant pas en vente ! Marseille piste Adrien Trufert tandis qu'Arnaud Kalimuendo est également annoncé sur le départ. Si Julian Stéphan compte conserver tous ses éléments, il sera peut-être difficile de tous les retenir. Notamment Arthur Theate qui suscite l'intérêt de Naples d'après les renseignements d'Il Mattino.

Naples a jeté son dévolu sur Theate, Rennes transpire

Le média italien avance que le champion de la Serie A en titre souhaite recruter un défenseur central cet hiver. Le départ de Kim Min-jae n'a pas été compensé et c'est pour cette raison que les Partenopei sont intéressés par les services du joueur belge. Arrivé la saison dernière à Rennes, Arthur Theate s'est immédiatement imposé comme un titulaire indiscutable du club en rouge et noir. Évalué à 20 millions d'euros d'après le site spécialisé Transfermarkt, le défenseur de 23 ans pourrait faire l'objet d'une offre de la part de Naples, qui vise aussi le joueur de l'Udinese Nehuen Perez, ou encore Trevoh Chalobah de Chelsea. Le Stade Rennais voit donc un autre de ses joueurs importants être convoité sur le marché des transferts. Reste à savoir si Arthur Theate quittera le Roazhon Park cet hiver, alors que son club n'est pas dans une situation sportive idéale.