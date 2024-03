PSG ‍: Ekitike fait le poids pour remplacer Lukaku

Dans : Mercato.

Par Adrien Barbet

Prêté à l'Eintracht Francfort par le Paris Saint-Germain, Hugo Ekitike a encore du mal à retrouver son meilleur niveau. Néanmoins, l'attaquant français est pisté par un club prestigieux de la Serie A.

Malgré son passage raté au PSG, Hugo Ekitike conserve une très belle cote sur le mercato. Sa saison 2021/2022, où il s'est révélé avec le Stade de Reims, est suffisante pour que les clubs lui fassent confiance. Actuellement, le joueur de 21 ans est prêté à Francfort. Après 9 matchs disputés en Allemagne, Hugo Ekitike n'a pas encore été capable de se montrer décisif. Si le SGE décide de ne pas lever l'option d'achat dans le contrat de l'attaquant français, alors il retournera à Paris. Toutefois, la Gazzetta dello Sport affirme que Hugo Ekitike, qui est présenté comme l'un des talents les plus suivis des derniers mois, a tapé dans l'œil de l'AS Roma. Daniele De Rossi et son staff apprécient le profil du natif de Reims.

Pour remplacer Lukaku, Roma envisage Hugo Ekitike

Si pour le moment, Rome profite des services de Romelu Lukaku, le Belge est lui aussi prêté et va retourner à Chelsea à la fin de la saison. Les Blues vont probablement vendre l'attaquant au club le plus offrant. Un départ en Arabie saoudite est d'ailleurs évoqué. Ainsi, le club de la Louve va devoir trouver un nouvel attaquant à associer avec Paulo Dybala. Le média italien explique qu'il pourrait s'agir de Hugo Ekitike. Le PSG entretient de bonnes relations avec l'AS Roma depuis quelques saisons. Georginio Wijnaldum, Leandro Paredes et Renato Sanches ont tous été transférés depuis la capitale parisienne chez les Giallorossi. Rome va certainement tenter de faire baisser le prix de l'ancien attaquant du PSG, à moins que l'Eintracht Francfort décide malgré tout de recruter définitivement Hugo Ekitike, toujours à la recherche de son premier but avec la formation allemande.