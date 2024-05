OM ‍: McCourt invisible, la réponse est à Abou Dhabi

Dans : OM.

De nouveau absent pour la demi-finale aller de Ligue Europa contre l’Atalanta Bergame (1-1) jeudi, Frank McCourt subit de nombreuses critiques dans la cité phocéenne. Des commentaires injustes si l’on en croit Samir Nasri qui a connu un mode de fonctionnement similaire à Manchester City.

A chaque rencontre au Vélodrome, une nouvelle vague de critiques s’abat sur Frank McCourt. Cette semaine encore, le propriétaire de l’Olympique de Marseille a été pointé du doigt pour son absence contre l’Atalanta Bergame. Il faut dire que cette demi-finale aller de Ligue Europa représentait un événement dans la saison de son équipe. Insuffisant pour faire réapparaître l’homme d’affaires et calmer ses détracteurs. L’Américain pourra néanmoins s’appuyer sur le témoignage de Samir Nasri qui se souvient des méthodes du grand patron à Manchester City.

🗣️ "C'est ton club, c'est ton bébé, c'est ta danseuse et toi t'es pas là pour une demi-finale de Coupe d'Europe ? "



🔵 Vincent et Di Meco ne comprennent pas l'absence du propriétaire de l'OM, Frank McCourt, pour un rendez-vous aussi important. pic.twitter.com/aW5ePnyrRm — Super Moscato Show (@Moscato_Show) May 2, 2024

« Le cheikh Mansour, il est venu une seule fois, il ne vient jamais au stade. Même quand on a gagné le titre, le match pour gagner le premier titre, il n'est pas venu, a confié l’ancien Citizen au youtubeur Zack Nani. Il est chez lui à Abou Dhabi, ou il est sur un bateau... Mais il regarde tous les matchs, il est au courant de tout ce qui se passe. Mais il n'interfère pas avec la vie sportive. Il choisit des gens, Khaldoon Al Mubarak, le président de Manchester City qui a mis Ferran Soriano, le directeur général, il a mis Txiki Begiristain directeur sportif et Pep Guardiola entraîneur. Et il ne se mêle de rien. »

Nasri comprend McCourt

« Il ne leur dit pas qu'il faut prendre tel joueur ou faire ci. Il laisse faire les gens du secteur sportif. J'ai demandé pourquoi au président Khaldoon Al Mubarak parce que j'ai un très bon rapport avec lui. Il m'a dit : "si demain le secteur sportif venait à se manquer, je peux les virer sans aucune justification parce que je ne m'en suis jamais mêlé et je leur ai accordé tout ce qu'ils voulaient" », a raconté Samir Nasri, qui serait donc prêt à défendre Frank McCourt à Marseille.