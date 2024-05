OL ‍: Pierre Sage prolongé, tout le monde est d'accord

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

Pierre Sage fait l'unanimité à l'OL depuis son arrivée l'hiver dernier. Il se dit même qu'il pourrait continuer l'aventure la saison prochaine.

A Lyon, tout va mieux ! Le maintien a été assuré et le club rhodanien peut même rêver d'un titre en cette fin de saison en Coupe de France, voire d'une qualification en Europa via le championnat. Encore inespéré avant l'arrivée de Pierre Sage. Mais ce dernier a tout changé. Discours fédérateur, connaissance du contexte OL, apprécié dans le vestiaire, Pierre Sage s'est même donné les moyens d'espérer plus en fin de saison. En effet, le technicien français pourrait avoir la plus belle des récompenses en étant prolongé. Pour cela, il faudra qu'il passe son BEPF mais aussi qu'il réussisse son mois de mai. Car l'OL jouera gros.

Pierre Sage, l'aventure continue ?

L'OL peut espérer vivre une belle fin de saison. Et c'était totalement inespéré l'hiver dernier. Dans le Rhône, on remercie vivement Pierre Sage d'avoir changé la donne. Et selon Olympique et Lyonnais, la direction ouvre la porte à une prolongation de contrat pour Pierre Sage. Ce mois de mai sera scruté avec attention mais le jeune technicien part avec des points d'avance. Pour Robert Valette, dirigeant historique de l’académie rhodanienne, se séparer de Sage n'aurait pas de sens, surtout que l'OL est encore en convalescence. « Les résultats sont là, pourquoi s’en séparer. Et puis, pour mettre qui à sa place. Vous allez le remplacer par quelqu’un au CV un peu plus important, reconnu ? L’Olympique lyonnais est loin d’être guéri, il a changé de direction, donc ne vaut-il pas mieux garder ce qui fonctionne ? (...) Je regarde ce qui se passe, les résultats, car c’est principalement là-dessus qu’il est jugé. Quand vous avez un entraîneur qui arrive à remettre à flot comme cela un navire qui coulait, que voulez-vous dire à part : bravo ! Il n’est pas dans le moule, mais il a réussi sa mission », a notamment souligné l'ancien footballeur, qui veut que l'OL continue de s'appuyer sur un entraineur fiable, apprécié et qui a encore du potentiel pour préparer le futur. Contre le LOSC lundi soir, Pierre Sage débutera un mois de mai excitant. A lui de répondre présent et de mettre définitivement tout le monde d'accord.