OL ‍: Oublié comme entraîneur de l'année, Pierre Sage pose la bonne question

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Pierre Sage n'est pas en lice pour le trophée d'entraîneur de la saison en Ligue 1. Si cela a choqué les supporters lyonnais, cela n'empêche pas le coach de l'OL de dormir.

A 48 heures du déplacement de l'Olympique Lyonnais à Lille, en Championnat avant d'y retourner dans trois semaines en finale de la Coupe de France, l'entraîneur du club rhodanien était en conférence. Parmi les nombreux sujets évoqués par Pierre Sage, il y avait bien forcément le fait qu'il ne figurait pas dans la liste des candidats au titre d'entraîneur de la saison 202-2024 en Ligue 1. Une absence dans la liste de l'UNFP qui avait étonné, d'autant que dans le même on trouvait l'entraîneur du Havre, actuel 15e du Championnat. Pour Pierre Sage, il n'y a pas de quoi en faire une maladie, estimant que le syndicat des footballeurs professionnels avait probablement une règle qui impose de désigner un entraîneur ayant entamé la saison sur le banc de son équipe. Ce qui n'est évidemment pas le cas de Pierre Sage, troisième coach de l'OL sur cette saison.

Pierre Sage n'est pas du genre à se vexer

Un grand match, c'est 22 grands acteurs sur le terrain mais aussi 2 excellents metteurs en scène sur le banc de touche



Ils sont ceux qui font de la @Ligue1UberEats un blockbuster incroyable toute la saison 🍿



Les nommés pour le Trophée UNFP de Meilleur Entraîneur de Ligue 1… pic.twitter.com/l2i5e5SQNn — UNFP (@UNFP) April 30, 2024

Face aux médias, Pierre Sage a confirmé qu'il était également maître de la communication, y compris sur un sujet qui a donné lieu à quelques messages énervés de supporters de l'Olympique Lyonnais. « Vous savez, j’ai une relation très particulière avec les statistiques individuelles et les classements individuels. C’est quelque chose qui ne m’interpelle pas du tout. Ça a fait un peu de bruit, on m’a dit que c’était relatif au fait que je n’étais pas là au début de saison et que je n’avais pas le diplôme. En tout cas, je félicite les coachs retenus. Mais il faudra m’expliquer ce que c’est d’être le meilleur entraîneur, car quand on élit le meilleur entraîneur sans avoir assisté à une de ses séances alors que le métier d’entraîneur dit qu’il faut entraîner, ça me questionne. On va élire quelqu’un sans l’avoir vu exercer », fait remarquer le technicien lyonnais au moment d'évoquer son oubli de la part de l'UNFP.