Barcelone ou Chelsea, Ousmane Dembélé va mettre fin au suspense

L’interminable feuilleton de la prolongation d’Ousmane Dembélé est proche de la fin et seuls deux clubs sont encore en lice : Chelsea et Barcelone.

En fin de contrat avec le FC Barcelone, Ousmane Dembélé est à un tournant de sa carrière. L’international tricolore, qui fait l’objet d’un feuilleton interminable depuis de longs mois, doit choisir son futur club et selon les informations de L’Equipe, un duel final se tient actuellement entre le Barça et Chelsea. Lundi, l’agent d’Ousmane Dembélé est arrivé à Barcelone afin de discuter avec les dirigeants du club blaugrana, ce qui ressemblait fortement à la réunion de la dernière chance pour le dauphin du Real Madrid. Depuis plusieurs mois, Xavi pousse en interne afin de conserver Ousmane Dembélé. L’entraîneur du FC Barcelone a fait de la prolongation du Français une priorité mais savait que la concurrence était féroce dans ce dossier. Le PSG et le Bayern Munich ont par exemple menacé le Barça pour arracher la signature d’Ousmane Dembélé.

Duel final entre Chelsea et Barcelone

Néanmoins selon L’Equipe, ces deux clubs ne sont plus en lice. Le Paris SG a réussi à prolonger le contrat de Kylian Mbappé et a donc abandonné le dossier tandis que le Bayern Munich a réussi à conserver Kingsley Coman, lequel était annoncé sur le départ. Dès lors, Chelsea est devenu le seul et unique concurrent du FC Barcelone. Mais il s’agit d’un sérieux rival pour le Barça dans la mesure où Todd Boehly, le nouveau patron des Blues, souhaiterait l'associer à Raheem Sterling à l’issue d’un mercato explosif.

Barcelone a fait la meilleure offre

Une offre de contrat a été transmise par Chelsea, à en croire une source proche du joueur. La proposition est tentante financièrement et sportivement pour Ousmane Dembélé, qui retrouverait son ancien entraîneur de Dortmund, Thomas Tuchel, en cas de signature à Chelsea. La tendance est donc à une signature à Chelsea mais Barcelone n’a pas (encore) totalement renoncé avec une ultime proposition transmise au joueur : un contrat de trois ans avec un salaire net de 6 millions d’euros par an. Il se murmure en Espagne qu’il s’agit de l’offre la plus lucrative soumise à Ousmane Dembélé. Le joueur, qui se plait à Barcelone mais qui ne s’y est jamais imposé, a maintenant le choix entre deux clubs prestigieux. Sa réponse est attendue dans les prochains jours.