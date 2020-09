Mercato : Lautaro Martinez au Real, c'est un secret

Dans : Mercato.

Longtemps considéré comme le grand objectif offensif du FC Barcelone, Lautaro Martinez se dirige bien vers le championnat espagnol. Mais plutôt du côté du Real Madrid. Depuis quelques jours, des bruits courent sur l’intérêt du club merengue pour l’attaquant argentin. Des discussions discrètes ont eu lieu entre les deux clubs, mais ce lundi, Sport Mediaset annonce un accord trouvé entre le buteur de l’Inter Milan et le Real Madrid. Un premier pas vers un transfert que le club italien souhaite boucler en toute discrétion.

Car dans le même temps, il discute avec le FC Barcelone pour l’arrivée d’Arturo Vidal, et ne souhaite pas trop que cette « trahison » soit dévoilée. Le Barça pourrait en effet l’avoir très mauvaise, même si jamais le club catalan ne s’est positionné sur Martinez avec une offre financière. Pour le moment, le Real Madrid discute simplement, et envisage une offre comprenant notamment une grosse somme d’argent (60 ME) mais aussi un joueur en prêt comme Luka Jovic.