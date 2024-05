McCourt rassure Longoria, l’OM passe aux choses sérieuses

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Sans attendre le bilan de la saison, Frank McCourt a déjà tranché. Après l’annonce du départ du directeur général Stéphane Tessier, le propriétaire de l’Olympique de Marseille a conforté le président Pablo Longoria. L’Espagnol et son conseiller Medhi Benatia peuvent donc commencer à préparer le prochain exercice.

Le départ de Stéphane Tessier n’est pas seulement lié à des obligations familiales. Si le directeur général de l’Olympique de Marseille quitte son poste à la fin de la saison, c’est aussi un message adressé à Pablo Longoria. La collaboration devenait difficile entre les deux hommes. C’est donc le président qui a obtenu les faveurs du propriétaire Frank McCourt, dont l’entourage assure un « total soutien » au dirigeant espagnol.

🔴 Auprès de RMC Sport, l'entourage de Frank McCourt confirme le "total soutien" de l’actionnaire envers Pablo Longoria, sans même attendre un éventuel bilan sportif de fin de saison — RMC Sport (@RMCsport) May 4, 2024

« La position de Pablo n’a jamais été remise en cause et son lien ainsi que celui de ses équipes avec McCourt Global est resté fort depuis le départ, il n’y a aucun sujet à ce niveau-là, a certifié le clan de l’Américain auprès de RMC. La confiance est totale, les liens permanents, ancrés vers et pour le club. » Le message devrait rassurer Pablo Longoria. Le président de l’Olympique de Marseille, comme son conseiller Medhi Benatia, avait besoin de garanties sur son avenir avant de se lancer dans les grandes manœuvres de l’été.

Longoria a retrouvé la motivation

Sans même attendre les résultats définitifs et le bilan de la saison, Frank McCourt n’a pas hésité à le conforter au moment où des doutes auraient pu apparaître sur son travail. Pablo Longoria a en effet subi des critiques à cause de la construction de l'effectif l'été dernier. Il est clair que l'entraîneur Jean-Louis Gasset manque de solutions pour terminer l'exercice. Apparemment, son supérieur ne partage pas l’avis de ses détracteurs. Un geste fort pour le président, « revigoré et plein de vitalité » selon ses propres mots en privé, surtout après les tensions avec les groupes de supporters en tout début de saison.