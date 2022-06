Dembélé sort son ultimatum, le Barça tremble

Dans : Liga.

Par Hadrien Rivayrand

En fin de contrat avec le Barça, Ousmane Dembélé n'est toujours pas fixé sur son avenir. Le champion du monde perd patience.

Mais où évoluera Ousmane Dembélé la saison prochaine ? Le champion du monde est en fin de contrat avec le Barça et n'arrive pas à se mettre d'accord avec les Catalans. Son agent, Moussa Sissoko, s'est rendu ce lundi à Barcelone pour rencontrer les dirigeants du Barça. Son objectif, négocier à la hausse un futur contrat pour Dembélé, qui touche actuellement près de 10 millions d'euros par an. Mais si le joueur français est plus que motivé à l'idée de continuer au Barça, les finances du club catalan pourraient finir par définitivement le détourner de l'équipe de Xavi. Selon les informations de RMC, le Barça va tout tenter dans la semaine pour augmenter son offre de contrat, sans quoi Ousmane Dembélé va bel et bien quitter la Catalogne dans les prochains jours. Pourtant, Dembélé est prêt à faire un effort et à accepter que l’offre du Barça soit inférieure aux autres offres qu'il a reçues d'autres équipes.

Ousmane Dembélé n'a plus de temps à perdre

Le nom de Dembélé est revenu ces dernières semaines du côté de Chelsea ou encore du PSG. Si le champion du monde a un accord verbal avec les champions de France, l'arrivée de Luis Campos a redistribué les cartes. Le Portugais n'est pas des plus emballés par le physique de Dembélé et songe à renforcer le PSG avec d'autres recrues. Chelsea, avec la volonté de Thomas Tuchel, serait un candidat plus que crédible. Mais une dernière tentative du Barça sera faite pour Dembouz, recruté contre 105 millions d'euros en 2017. Une chose est sure, le temps presse pour les Blaugrana, plus proches que jamais de perdre le Français. La fin du feuilleton approche en tout cas et les deux camps pourront y voir prochainement plus clair. Pour l'ancien du Stade Rennais, cette nouvelle saison qui s'approche aura une très grande importance, puisque l'équipe de France aura une Coupe du monde à disputer au Qatar en toute fin d'année. Ousmane Dembélé va donc devoir évoluer dans un club au sein duquel il sera titulaire et pourra enchainer les matchs de haut niveau.