Neymar gravement blessé, il ne va pas pleurer

Dans : Arabie Saoudite.

Par Hadrien Rivayrand

Neymar doit de nouveau faire face à une grosse blessure qui l'éloignera des terrains pendant de nombreux mois. En France, le Brésilien n'a pas laissé un souvenir très agréable partout.

L'été dernier, le PSG a décidé de se séparer de Neymar Jr. Le Brésilien ne faisait pas partie des plans de Luis Enrique pour sa nouvelle équipe. L'ancien du Barça a filé à Al-Hilal et sans doute dit adieu au football de très haut niveau, du moins en club. Mais sa sélection compte encore sur lui. Malheureusement, Neymar s'est gravement blessé à un genou et va devoir être sur la touche encore longtemps. Un énorme coup dur pour lui et ses fans. Pour ses détracteurs en revanche, on met en avant un désintérêt grandissant pour son métier et une hygiène de vie qui lui a porté préjudice. Ce n'est pas Jérôme Alonzo qui dira le contraire.

Neymar, Alonzo se lâche

Lors de quelques mots échangés avec La Provence, l'ancien portier du PSG a envoyé une énorme pique au Brésilien en parlant des difficultés mentales du moment de... Pau Lopez. « Pau ne s’est jamais caché, il a pris la parole et soutenu la direction après l’affaire avec les supporters. Il doit avoir beaucoup d’émotions en lui, beaucoup d’empathie. Ces gens-là sont plus enclins à la dépression ou au mal-être. Quelqu’un qui s’en bat les c... de tout, comme Neymar qui pleure juste quand il y a des caméras, n’est pas enclin à la dépression. Sa blessure ? Dans ma carrière, toutes les blessures musculaires que j’ai eues découlaient d’un gros souci personnel. C’est souvent lié à la tronche », a notamment indiqué Jérôme Alonzo, qui ne veut pas trop plaindre Neymar et ce qui lui arrive depuis un moment. A 31 ans, la carrière de l'ex-joueur du PSG est à l'arrêt. Un énorme gâchis pour un joueur qui souhaitait remporter plusieurs fois la Ligue des champions et le Ballon d'Or.