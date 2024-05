LdC ‍: Les arbitres avouent avoir aidé le Real Madrid ‍!

Dans : Ligue des Champions.

Par Guillaume Conte

Enorme polémique arbitrale en fin de match entre le Real Madrid et le Bayern Munich. Les arbitres ont reconnu s'être trompé, mais ce n'était pas une simple erreur de jugement et c'est bien là le problème.

Match à suspense ce mercredi soir entre le Real Madrid et le Bayern Munich, avec comme souvent un géant espagnol au rendez-vous dans les moments chauds de Ligue des Champions. Malgré un déficit d’un but dans les dernières minutes, et une défense allemande qui tenait bon, la Maison Blanche a comme d’habitude inversé la tendance avec un doublé improbable de Joselu, véritable héros de tout un peuple. Mais alors que le Real filait vers la qualification, une scène incroyable et qui risque de longtemps faire parler a eu lieu. Sur une ouverture en profondeur, un hors jeu a été signalé alors que l’action était en cours, et qu’il était même après plusieurs ralentis, bien difficile de trancher sur la position illégale des attaquants munichois. Une action interrompue alors qu’elle était en train de se dérouler et qu’elle a débouché sur le but De Ligt, c’est du quasiment jamais vu depuis des années sur les terrains de football professionnel. C’est pourtant ce qu’a vécu le Bayern Munich, dont l’entraineur Thomas Tuchel criait au scandale pendant et après le match, pour cette décision qui a permis au Real de se qualifier sans frayeur sur cette dernière action.

L'arbitre avoue son erreur et demande pardon

Matthijs de Ligt : "C’est une honte absolue. L’arbitre de touche nous a dit « désolé, j’ai fait une erreur.»" / @beINSPORTS_EN pic.twitter.com/XQrTLdfrUs — Media Bayern France (@MediaBayernFR) May 8, 2024

« C’est une catastrophe totale. On doit jouer jusqu’au bout, c’est la règle. Le juge de ligne a fait une erreur, et l’arbitre centrale en a fait une deuxième. Dans quel match vous voyez ça ? Aucune règle n’a été respectée. On accepte, on a perdu, c'est comme ça. Mais ce ne serait jamais passé comme ça si c'était une action du Real », a livré Thomas Tuchel, pour qui il n’y a absolument aucune excuse possible, puisqu’il ne s’agissait pas d’une question de jugement, mais d’un drapeau levé alors qu’absolument rien ne le justifie depuis des années. « C’est une erreur énorme, à un niveau vraiment très très très élevé. C’est vraiment une honte. Qu’il y ait hors-jeu ou non, je ne sais pas, mais la règle est de le vérifier une fois l’action terminée. Depuis quand on interrompt les actions ? L’arbitre m’a dit à la fin qu’il s’était trompé. Je ne suis pas du genre à me réfugier derrière ça, nous aurions du gagner, mais nous avons perdu. Tout le monde peut se tromper, mais il faut respecter la règle », a livré le défenseur néerlandais, qui a entendu les excuses du juge de touche, mais ne comprend pas une telle erreur dans un tel match et à un tel moment, alors qu’il a marqué dans le prolongement de l’action mais que les défenseurs du Real Madrid se sont probablement arrêtés en voyant le drapeau levé également.