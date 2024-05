L'offre tombe, MU envoie Casemiro en Arabie Saoudite

Dans : Arabie Saoudite.

Par Corentin Facy

Sous contrat avec Manchester United jusqu’en juin 2026, Casemiro fait l’objet d’un pressing de plus en plus intense de la part de l’Arabie Saoudite pour un gros transfert lors du prochain mercato.

A Manchester United depuis août 2022, Casemiro ne laissera pas un souvenir impérissable chez les Red Devils. Le temps où le milieu de terrain brésilien était le taulier du Real Madrid semble très loin, à tel point que le club anglais souhaite se débarrasser de Casemiro et de son imposant salaire lors du prochain mercato estival. Cela tombe bien, l’ancien joueur du Real Madrid et du FC Porto a des courtisans disposés à lui signer un énorme chèque pour sa fin de carrière. A en croire les informations du site CaughtOffside, l’Arabie Saoudite est plus chaude que jamais pour récupérer l’international brésilien aux 75 sélections.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Casemiro (@casemiro)

Al-Nassr, le club dans lequel évolue Cristiano Ronaldo ou encore Sadio Mané, est le club le plus intéressé par Casemiro et serait prêt à offrir 40 millions d’euros à Manchester United pour racheter les deux dernières années de contrat de Casemiro. A ce prix, le club mancunien ne retiendra pas son joueur, car une telle offre ne se représentera sans doute pas pour un milieu de terrain de 32 ans. Il faudra ensuite se mettre d’accord avec Casemiro mais pour Al-Nassr, cela ne devrait pas être le plus difficile. Le Brésilien a conscience que son aventure à Manchester United touche à sa fin et au vu de son âge, il lui sera compliqué de refuser un dernier contrat doré. Le salaire proposé à Casemiro par le club de Saudi Pro League n’a pas encore été révélé, mais CaughtOffside nous apprend qu’une proposition autour d’un contrat de trois ans va être envoyée à Casemiro. Une proposition qui pourrait bien faire mouche, et le quintuple vainqueur de la Ligue des Champions pourrait bien être le premier très gros coup de l’Arabie Saoudite sur ce mercato estival de 2024.