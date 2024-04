De Bruyne en Arabie Saoudite, la deuxième vague arrive

L'été dernier, la Saudi Pro League avait animé le mercato estival en faisant venir de très nombreux joueurs de classe mondiale. Et cela devrait être encore le cas en 2024.

Après neuf saisons passées à Manchester City, où il a tout gagné, et à un an de la fin de son contrat, Kevin de Bruyne sait que son avenir va probablement passer par un départ du Nord de l'Angleterre. A 32 ans, la star belge est encore au niveau, mais Pep Guardiola souhaite apporter du sang neuf dans une formation dont on a vu les limites face au Real Madrid en Ligue des champions. Compte tenu de son talent, Kevin de Bruyne n'aura aucun mal à trouver un club pour l'accueillir et certains se sont même déjà mis en action. Rudy Galetti, journaliste pour Sky Sports et spécialiste du mercato, révèle que les dirigeants du club saoudien d'Al-Nassr vont revenir à la charge afin de convaincre De Bruyne d'accepter leur offre.

🚨‼️ #AlNassr remain interested in #DeBruyne for the summer.



🗣️ The Saudi negotiator - with club's representatives - will contact again the 🇧🇪 player in the coming weeks.



👀 It cannot be ruled out that other 🇸🇦 teams will decide to join the race for Kevin before June. #MCFC pic.twitter.com/8vsaFCshko