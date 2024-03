Neymar de retour, il croit au Père Noël

Dans : Arabie Saoudite.

Par Guillaume Conte

Avec sa grave blessure et son contrat déjà bien entamé à Al-Hilal, l'avenir de Neymar réveille quelques clubs, dont le FC Santos qui se voit bien récupérer le joueur qu'il avait révélé.

Toujours en rééducation après son opération au genou, Neymar ne rejouera pas avant cet été, si les retours sont positifs de la part du staff médical. Une véritable saison blanche pour le Brésilien, qui ressemble de moins en moins à un joueur de haut niveau malgré son indéniable talent. Son avenir fait aussi beaucoup parler, car cela reste un nom qui fait vendre, à défaut de faire gagner des matchs. Viré du PSG pour rejoindre Al-Hilal, il n’a disputé qu’un poignée de matchs très moyens avec le club saoudien, qui espère le prolonger d’une saison pour qu’il réalise au moins un passage de deux ans sur les terrains en Arabie saoudite. Pour l’heure, le Brésilien sera libre en juin 2025 et cela laisse de l’espoir à un club qu’il connait très bien.

Santos ne fait pas rêver en ce moment

Le Santos FC, descendu en deuxième division et très loin de son lustre d’antan, est persuadé que Neymar va honorer sa promesse de revenir au club qui lui a permis d’exploser, et d’être sacré champion d’Amérique du Sud. Le président du club de Sao Paulo a en tout cas confié dans un entretien à Terra qu’il était certain que l’ancien meneur de jeu du Paris SG allait tout faire pour revenir, même si Santos n’a pas les moyens ni les qualités sportives pour le faire rêver.

« Neymar est un garçon de la Vila (du nom populaire du stade de Santos). Je ne peux pas vous donner de prévision précise. Cela dépend davantage de lui, de son contrat avec le club saoudien, mais je crois qu’on est sur la bonne voie », a confié Marcelo Teixeira, qui a bien voulu reconnaitre qu’il « flirtait » avec Neymar depuis quelques mois, sans aucune garantie que cela débouche par une arrivée l’an prochain. Il faut dire que l’Inter Miami lorgne aussi sur son arrivée, pour pourquoi pas le faire cohabiter encore un peu avec Luis Suarez et surtout Lionel Messi. Et récemment, c’est un retour très hypothétique au FC Barcelone qui a été évoqué, mais il faudrait pour cela que Neymar redevienne un joueur de premier plan.