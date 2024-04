La FIFA se marie avec l’Arabie saoudite, les milliards tombent

Dans : Arabie Saoudite.

Par Alexis Rose

Candidat à l'organisation de la Coupe du Monde 2034, l’Arabie Saoudite a décidé de mettre toutes les chances de son côté en investissant massivement au sein de la FIFA via sa compagnie pétrolière publique, Aramco.

Depuis plusieurs mois, la rumeur circulait et l’information est désormais confirmée : l’Arabie Saoudite a bel et bien décidé d’investir dans la FIFA. En effet, ces dernières heures, l’instance qui gère tout le football international a annoncé l’arrivée d’un nouveau « partenaire mondial majeur », avec Aramco. Jusqu’à la fin de l’année 2027, voire même au-delà si la FIFA offre la Coupe du Monde 2034 au pays du Golfe, la compagnie pétrolière publique de l'Arabie saoudite va donc soutenir la fédération internationale « avec des droits couvrant plusieurs événements », dont le Mondial 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique, mais aussi la Coupe du monde féminine en 2027. Si le montant de cet accord n’a pas été officiellement communiqué, The Times a récemment évoqué un chiffre de 11 milliards de dollars au total sur la durée du contrat. Un sacré chèque de la part du géant pétrolier saoudien Aramco qui servira donc à développer le football mondial… avec une arrière-pensée bien claire, celle de récupérer la Coupe du Monde en 2034.

Objectif Coupe du Monde 2034 pour l’Arabie Saoudite

Comme le Qatar a pu le faire en 2022, la puissante monarchie du Golfe rêve d’avoir la plus belle compétition du sport numéro un au monde sur son sol. Et pour cela, le prince héritier Mohammed ben Salmane met donc les petits plats dans les grands. Dans le cadre de son vaste projet « Vision 2030 », qui cherche à transformer l’Arabie Saoudite en un pays d’affaires et de tourisme afin de réduire la dépendance au pétrole, la conquête du Mondial de foot est primordiale. En signant cet accord avec Aramco, la FIFA a donc une nouvelle fois choisi l’argent plutôt que l'éthique, alors que la monarchie du Golfe est toujours montrée du doigt pour ses violations des droits humains et son mauvais bilan environnemental. Mais qu’importe, puisqu’en continuant à investir des milliards de dollars dans le sport mondial, l’Arabie Saoudite va arriver à ses fins, et beaucoup de personnes vont y trouver leur compte.