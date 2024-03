Real Madrid ‍: L’Arabie Saoudite va acheter ces quatre joueurs

Dans : Arabie Saoudite.

Par Alexis Rose

Après Karim Benzema, quatre autres joueurs du Real Madrid pourraient rejoindre le championnat d’Arabie Saoudite lors du prochain mercato estival.

Bien parti pour être le nouvel animateur du marché des transferts l’été prochain, après avoir fait une razzia sur le foot européen l’an dernier en faisant venir des joueurs stars comme Cristiano Ronaldo, Neymar ou Sadio Mané, l’Arabie Saoudite rêve de piocher ses prochaines cibles au Real Madrid. En 2023, le club d’Al-Ittihad avait déjà recruté Karim Benzema, qui sortait alors d’une grande saison avec le Ballon d’Or en poche. Mais l’été prochain, ce n’est pas un mais quatre joueurs que la Saudi Pro League pourrait prendre au club espagnol. En effet, selon les informations du site El Nacional, Nacho Fernández, Luka Modric, Ferland Mendy et Lucas Vázquez figurent dans les petits papiers des clubs du Golfe. Une menace qui n’inquiète pas trop Florentino Pérez, sachant que ces rumeurs touchent à des joueurs qui ont déjà fait leur temps du côté du Santiago Bernabéu.

4 joueurs du Real en Arabie Saoudite ?

🚨 L'Arabie saoudite veut faire ses courses au Real Madrid cet été ! 💸🇸🇦



🇭🇷 Luka Modric

🇪🇸 Nacho

🇪🇸 Lucas Vazquez

🇫🇷 Ferland Mendy



(@marca) pic.twitter.com/mhDozhTOo8 — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) March 13, 2024

Pour le premier cité, à savoir le capitaine du Real, son départ à la fin de la saison semble acté. En fin de contrat en juin prochain, Nacho ne devrait pas renouveler son contrat, sachant que Carlo Ancelotti compte plus sur Eder Militao et David Alaba à l’avenir, et alors qu’un joueur comme Lenny Yoro pourrait être recruté l’été prochain. Concernant le deuxième, la situation est similaire. Lui aussi en fin de contrat à l’issue de cette saison, Modric est clairement mécontent de son statut de remplaçant au Real. Autant dire que l’ancien Ballon d’Or croate va faire ses valises lors du prochain mercato. Et alors qu’il ne veut pas entendre parler de retraite, Modric pourrait donc quitter l’Europe pour rejoindre le nouvel eldorado du football mondial, à savoir l’Arabie Saoudite. Même destination pour Lucas Vázquez ? Lui aussi en fin de contrat, l’Espagnol verrait d’un bon oeil la signature d’un dernier gros contrat en Saudi Pro League. Pour finir, le dossier Ferland Mendy est un peu différent. Arrivé pour 48 millions d’euros en 2019, le Français est sous contrat jusqu’en 2025, mais Florentino Pérez veut se séparer de lui dès l’été prochain pour récupérer un peu d’argent. Et l’Arabie Saoudite pourrait être un choix pouvant satisfaire toutes les parties. Autant dire que le pays du Golfe pourrait bien faire les affaires du Real, en quête de liquidités pour mener à bien son opération Kylian Mbappé.