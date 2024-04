Al-Hilal frustré, Neymar lui prépare un sale coup

Dans : Arabie Saoudite.

Par Eric Bethsy

Victime d’une grave blessure à un genou en octobre dernier, Neymar ne vit pas les débuts espérés à Al-Hilal. Le club saoudien aimerait prolonger son contrat pour compenser cette longue indisponibilité. Mais le milieu offensif brésilien prépare déjà un retour aux sources à la fin de son bail.

Neymar a fait une apparition remarquée au Brésil. Toujours en convalescence, le milieu offensif d’Al-Hilal, victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche en octobre dernier, a été invité par Santos. L’international auriverde est venu assister au match aller de la finale du Campeonato Paulista contre Palmeiras (victoire 1-0) samedi. L’occasion pour lui de partager un moment avec le groupe au sein du vestiaire. Et de livrer une petite confidence sur son avenir.

Neymar de retour à Santos au Brésil cette nuit, les émotions. ✨🇧🇷



📸 @SantosFC pic.twitter.com/GYt8OuPizY — Actu Foot (@ActuFoot_) April 1, 2024

En effet, Neymar aurait annoncé à Santos son intention de revenir en 2025, à la fin de son contrat à Al-Hilal, croit savoir le média UOL. La perspective ne peut que réjouir Santos et son président Marcelo Teixeira, récemment auteur d’un nouvel appel du pied à l’ancien joueur du Paris Saint-Germain. « Neymar reviendra à Santos, prédisait le dirigeant. Je ne sais pas quand. Cela dépend de lui, mais je crois vraiment en ce retour et je cherche une solution pour pouvoir le ramener. Indépendamment de son âge, la possibilité de son retour est grande. »

Al-Hilal veut prolonger Neymar

« Personne n’imaginait qu’il ne jouerait pas pendant près d’un an, ajoutait Marcelo Teixeira. Il a signé un contrat de deux ans avec Al-Hilal, et nous ne savons pas de quoi l’avenir sera fait. Mais je crois vraiment en ce retour. » A croire que des retrouvailles se préparent, au risque d’agacer le pensionnaire de la Saudi Pro League. Car de son côté, l’actuel leader du championnat saoudien, évidemment frustré par la grave blessure de sa star après son arrivée l’été dernier, aimerait compenser son absence en prolongeant son contrat. Neymar et ses dirigeants ne sont donc pas sur la même longueur d’onde.