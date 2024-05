L'Arabie Saoudite offre un salaire délirant à Van Dijk

Dans : Arabie Saoudite.

Par Corentin Facy

A un an de la fin de son contrat à Liverpool, Virgil Van Dijk attire les convoitises au mercato. Le Bayern Munich a manifesté son intérêt, au même titre que le club saoudien d’Al-Qadisiah.

Liverpool s’apprête à vivre un tournant de son histoire récente lors du prochain mercato. Et pour cause, les Reds vont perdre leur manager emblématique Jürgen Klopp et cela va logiquement avoir une incidence sur plusieurs dossiers. L’avenir de Mohamed Salah est incertain, au même titre que celui de Virgil Van Dijk. En fin de contrat en juin 2025, le capitaine néerlandais de Liverpool n’est pas certain de poursuivre sur les bords de la Mersey, d’autant que sa situation contractuelle attire logiquement les convoitises. Selon les informations de Sports Zone, le Bayern Munich a notamment manifesté son intérêt pour l’ancien défenseur de Southampton.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Virgil van Dijk (@virgilvandijk)

Mais ce n’est pas tout, l’Arabie Saoudite est également sur le coup. Le média affirme que le club d’Al-Qadisiah, actuel leader de la D2 saoudienne et qui intègrera la Saudi Pro League la saison prochaine, a formulé une offre « mirobolante » à Virgil Van Dijk. De quoi faire hésiter le taulier de la défense des Reds, même si ce dernier ne semble pas vouloir partir à tout prix cet été. Au contraire, malgré le départ à venir de Jürgen Klopp, Virgil Van Dijk est plutôt dans l’optique de rester mais sa position n’est pas inflexible. Autrement dit, tous les scénarios sont possibles pour l’avenir de l’international néerlandais (66 sélections), pour qui un départ en Arabie Saoudite serait une énorme surprise mais après tout, ce ne serait pas le premier à céder aux sirènes de la Saudi Pro League et de ses salaires défiants toute concurrence.