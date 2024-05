La France sans Lacazette mais avec Nkunku à l’Euro ‍?

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Dans une semaine, Didier Deschamps sera sur le plateau du journal de 20 heures de TF1 pour dévoiler les 26 joueurs retenus en Equipe de France pour l’Euro. A moins d’une grosse surprise, Alexandre Lacazette ne sera pas convoqué tandis que Christopher Nkunku est lui dans la course.

L’Euro approche à grands pas et pour Didier Deschamps, l’heure de l’annonce de la liste est imminente. Jeudi prochain, le sélectionneur de l’Equipe de France sera sur le plateau du 20 heures de TF1 pour dévoiler les joueurs retenus. Comme tous ses collègues sélectionneurs, il peut convoquer entre 23 et 26 joueurs, un luxe qui va lui permettre de prendre quelques risques avec des joueurs de retour de blessure ou actuellement en méforme. C’est par exemple le cas de Christopher Nkunku, qui n’a quasiment pas joué de la saison avec Chelsea en raison de divers pépins physiques, et qui vient tout juste de signer son retour à la compétition avec les Bleus ce week-end.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Alex Lacazette (@lacazettealex)

Selon le Quotidien du Sport, ce retour in extremis de Christopher Nkunku ne laisse pas insensible le staff de l’Equipe de France, qui apprécie plus que tout le profil de l’ancien joueur du RB Leipzig, un milieu offensif très efficace devant les buts, capable de jouer en soutien d’un attaquant, sur un côté ou même en pointe. Avec l’élargissement de la liste jusqu’à 26 joueurs, Christopher Nkunku est plus que jamais dans la course pour faire partie du voyage en Allemagne avec l’Equipe de France.

Un retour de Lacazette n'est pas envisagé

Ce n’est pas le cas en revanche d’Alexandre Lacazette. Malgré sa saison ébouriffante à l’Olympique Lyonnais, l’attaquant aux 20 buts et 5 passes décisives ne devrait pas faire partie de la liste de Didier Deschamps. Selon le quotidien, aucune réflexion n’est actuellement menée pour une éventuelle réintégration du capitaine lyonnais dans le cadre de l’Euro. Au côté de Nkunku s’il fait partie de la liste, on pourrait donc retrouver Giroud, Griezmann, Thuram, Kolo Muani, Mbappé, Dembélé voire Coman parmi les joueurs offensifs. Mais pour le plus grand regret des fans de l’OL et de l’Equipe de France, un retour de l’ex-capitaine des Gunners n’est pas à l’ordre du jour.