PSG ‍: Neymar n’en pouvait plus, son ami balance tout

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Poussé vers la sortie, Neymar a accepté de quitter le Paris Saint-Germain. Le Brésilien a choisi de rejoindre Al-Hilal en Arabie Saoudite. Un choix critiqué et défendu par son ami Gabriel.

Cette fois, Neymar et le Paris Saint-Germain étaient sur la même longueur d’onde. Le club de la capitale souhaitait mettre un terme à l’aventure du Brésilien. Et de son côté, l’ancien joueur du FC Barcelone ne voulait plus rester. D’après son ami Gabriel, la nouvelle star d’Al-Hilal ne supportait plus la pression au quotidien.

« Ce qu'il m'a dit, c'est : "je suis heureux, je vais élever ma fille ici, je vais vivre avec ma famille ici en Arabie Saoudite pendant un moment, et ensuite je verrai ce qui se passe", a relayé l’ancien latéral droit contacté par ESPN. Là-bas, il sera loin de toute cette pression, de tout cela, avec les réseaux sociaux aujourd'hui. Il va continuer à jouer et à enchanter le monde avec son football, et ensuite il va réfléchir à ce qu'il va faire. »

« Le gars a 30 ans, sa vie lui appartient, alors il décide ce qu'il veut, a poursuivi Gabriel. Ça ne sert à rien de créer une attente : "je voulais que Neymar soit 10 fois le meilleur joueur du monde", "ah, il n'était pas 10 fois le meilleur joueur du monde, donc il ne joue rien, il est nul". C'est comme ça que les gens pensent. Le gars a sa famille, il a son entourage, ce qui l'aide à décider de sa carrière et de sa vie. Ce n'est pas seulement une question d'argent, mais l'argent compte pour lui, comme pour tout le monde. »

Neymar pense à rejoindre Messi

« Je veux que tout le monde se mette dans sa situation, parce que dans la situation de quelqu'un d'autre, il est facile de dire : "je n'irai jamais". Puis une mer d'argent se déverse devant vous en vous disant 'allez, deux ans'. C'est très compliqué de prendre cette décision, même si elle semble facile, a expliqué l’ami de Neymar. Plusieurs autres stars mondiales du football y sont allées, Cristiano Ronaldo lui-même, Benzema, beaucoup, et lui n'était pas différent. »

Quant à la suite de sa carrière, après la fin de son contrat de deux ans, « je crois que, d’après ce dont nous avons déjà parlé, les États-Unis sont toujours sur son radar. C'est un pays qui a une qualité de vie merveilleuse, le football s'est beaucoup développé, tant au niveau des affaires que du niveau du football, qui a beaucoup grandi ici. Je pense que cela pourrait sans aucun doute être l’une de ses options après l’Arabie Saoudite », a annoncé Gabriel.