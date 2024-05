Flop à l’OM, l’Arabie Saoudite lui offre un pont d’or

Dans : Arabie Saoudite.

Par Corentin Facy

Viré après moins de six mois à la tête de l’OM en février dernier, Gennaro Gattuso pourrait rebondir en Arabie Saoudite, où plusieurs clubs sont prêts à lui offrir un pont d’or.

Il y a quelques mois, Pablo Longoria avait misé sur Gennaro Gattuso pour compenser la démission de Marcelino, lequel avait pris la fuite à la suite d’une réunion houleuse entre les responsables des groupes de supporters et la direction de l’Olympique de Marseille. Le coach italien était attendu comme le sauveur, mais avait échoué à tel point que l’état-major olympien lui a montré la direction de la sortie moins de six mois après son arrivée et a nommé Jean-Louis Gasset pour lui succéder. Sans club depuis le mois de février, Gennaro Gattuso souhaite rebondir au plus vite après cet échec. Depuis pas mal de temps, son nom est évoqué au Torino en cas de départ d’Ivan Juric, mais cette piste tarde à se concrétiser pour l’ancien entraîneur de l’OM, de Naples ou encore de l’AC Milan.

C’est ainsi que selon les informations relayées par Calcio Mercato, l’Arabie Saoudite pourrait être la prochaine destination de Gennaro Gattuso. Et pour cause, l’agent du « Rino » qui n’est autre que Jorge Mendes pousse de toutes ses forces pour envoyer son poulain en Arabie Saoudite afin qu’il se refasse une santé sur le plan sportif… et surtout financier. En Saudi Pro League, plusieurs clubs sont prêts à payer une fortune pour s’offrir le prestige de Gennaro Gattuso sur le banc de touche, sans même tenir compte de ses dernières expériences très mitigées sur des bancs européens. Jorge Mendes en est certain, Gennaro Gattuso doit profiter de l’aubaine pour signer un très gros contrat et récupérer un chèque que personne en Europe ne sera en mesure de lui signer. De son côté, l’ancien coach de l’OM temporise car dans l’idéal, il aimerait rebondir dans un club du top 5 européen dans les mois à venir. A défaut et s’il n’a pas d’offre suffisamment sexy sur le plan sportif d’ici l’été prochain, alors Gennaro Gattuso pourrait céder aux sirènes de l’Arabie Saoudite.