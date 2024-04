Karim Benzema et l'Arabie Saoudite, ça dégénère

Dans : Arabie Saoudite.

Par Corentin Facy

Jeudi, l’équipe Al-Ittihad dans laquelle évolue Karim Benzema a pris une gifle contre Al-Hilal en Supercoupe d’Arabie Saoudite avec une défaite 4-1 que l’ancien Ballon d’Or n’a pas pu éviter.

L’aventure de Karim Benzema en Arabie Saoudite est loin d’être un conte de fée depuis le transfert du Ballon d’Or 2022 en provenance du Real Madrid. Niveau de jeu au-dessus de la moyenne, salaire confortable, cadre de vie, « KB9 » avait tout pour vivre une fin de carrière paisible en Saudi Pro League, c’est finalement loin d’être le cas. Cela ne va pas s’arranger après la défaite de son équipe d’Al-Ittihad face au leader Al-Hilal jeudi soir en Supercoupe d’Arabie Saoudite, d’autant que les relations entre Karim Benzema et son entraîneur Marcelo Gallardo sont polaires. Le malaise a pris encore plus d’ampleur jeudi soir, après la publication du frère de l’ancien buteur Lyonnais sur les réseaux sociaux.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Karim Benzema (@karimbenzema)

« Karim Benzema, tu joues à gauche maintenant ? C’est un crime !!! Cela n’a pas de sens. Le football doit être respectée #NueveNineNeuf9 » a publié Gressy Benzema, le frère cadet de l’attaquant tricolore de 36 ans. Les choix de Marcelo Gallardo sont implicitement critiqués par le clan de l’ancien Ballon d’Or, pour qui un départ avait été évoqué lors du mercato hivernal. En effet, plusieurs clubs de Premier League tels que Chelsea et Manchester United ainsi que le Paris Saint-Germain, par l’intermédiaire directe de son président Nasser Al-Khelaïfi, étaient venus aux renseignements. Karim Benzema, qui touche un salaire royal en Arabie Saoudite, avait finalement pris la décision de rester à Al-Ittihad, malgré six premiers mois très difficiles. Cela ne s’arrange pas et à n’en pas douter, les rumeurs d’un départ de Karim Benzema vont revenir sur la table lors du prochain mercato. Alors que l’ancien Madrilène est sous contrat jusqu’en juin 2026, il sera intéressant de voir si cette fois, le buteur formé à Lyon ouvrira la porte à un départ.