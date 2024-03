Neymar s'éclate en Floride et fait un dernier rêve

Dans : Arabie Saoudite.

Par Guillaume Conte

Toujours blessé, Neymar va tout de même mieux. Il est actuellement en Floride et enchaine des apparitions au tennis, basket, baseball et football. Le Brésilien passé par le PSG rêve aussi d'un nouveau changement de club.

Revenu en Arabie saoudite pour faire quelques séances en salle et faire constater l'évolution de sa grave blessure, Neymar est vite reparti, au grand regret des dirigeants d’Al-Hilal, qui l’ont laissé profiter de la trêve internationale. Le Brésilien en a immédiatement profité pour rejoindre Miami, une ville où ses amis Lionel Messi et Luis Suarez évoluent désormais. Et en Floride, l’ancien meneur de jeu du PSG est comme un roi. Il a ainsi pu superviser quelques matchs du tournoi de tennis et notamment celui de Gaël Monfils, qu’il apprécie mais également de Carlos Alcaraz. Il a aussi rejoint son grand ami Jimmy Butler, pour assister à une rencontre du Heat de Miami en NBA. Et bien évidemment, il a été question de son avenir.

Revenir au Barça titille Neymar

Selon le journal espagnol Que, l’idée de quitter l’Arabie Saoudite dès cet été, après seulement quelques matchs joués et une grosse blessure dès le mois d’octobre qu’il traine encore, est bien dans sa tête. Le Brésilien ne se plait pas vraiment à Riyad, et comme il le faisait déjà à Paris, s’en va dès qu’il a un peu de temps devant lui. Au point d’aller à l’autre bout du monde. Son passage à Miami a relancé les rumeurs sur une possible arrivée au sein de la franchise de David Beckham, mais l’Inter Miami n’a pour le moment pas les moyens de payer son transfert ou son salaire, même si des efforts peuvent encore être faits.

Le média ibérique souligne que la vraie piste pourrait tout simplement concerner le FC Barcelone, dont il est parti avec fracas en 2017, laissant le PSG racheter sa clause libératoire pour 222 ME. Ce serait une recrue clinquante pour le club catalan, qui n’a toutefois pas des finances extensibles. Sans compter le niveau sportif du « Ney », qui est tout de même très incertain puisque son retour est espéré pour le mois de juillet ou d’août, et qu’il apparait toujours loin de son poids de forme, comme l'atteste cette vidéo récente au match de MLB (baseball) des Miami Dolphins, dont il a donné le coup d’envoi la nuit dernière. Mais seul le défi de revenir au Barça pourrait réellement le motiver à essayer de retrouver son meilleur niveau, et le faire sortir d’une aventure en Arabie Saoudite où il ne se plait pas vraiment.