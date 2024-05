2 milliards d’euros pour rien, le PSG moqué en Italie

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Sorti par le Borussia Dortmund (1-0, 0-1) en demi-finales de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain devra encore attendre avant d’atteindre son objectif sur la scène européenne. Le club de la capitale a pourtant dépensé des montants énormes afin d’y parvenir. D’où les commentaires moqueurs dans la presse étrangère.

Comme on pouvait s’y attendre, le Paris Saint-Germain n’est pas épargné après son élimination en demi-finales de la Ligue des Champions. Les hommes de Luis Enrique, battus par le Borussia Dortmund à l’aller comme au retour, voient les critiques s’abattre un peu partout. Sans parler des médias français, la presse étrangère s’en donne à cœur joie. On constate que le club de la capitale n’a vraiment pas la cote hors de nos frontières, et notamment en Italie où nos confrères prennent un malin plaisir à enfoncer le Paris Saint-Germain et sa politique.

De l’autre côté des Alpes, on rappelle par exemple les deux milliards d’euros dépensés par le propriétaire Qatar Sports Investments sur le marché des transferts. Pendant ce temps-là, le champion de France n’a récupéré que 700 millions d’euros grâce aux ventes de ses joueurs. La balance est nettement négative pour le Paris Saint-Germain qui, entre 2020 et 2023, a enregistré des pertes financières estimées à 852 millions d’euros, soit environ 584 000 euros par jour ! Tout ça pour rien, constatent les journalistes italiens, y compris ceux du Corriere dello Sport.

Le Qatar prend cher

« Le rêve de laisser un trophée, le grand trophée, dans la capitale de la France, s'est évanoui hier soir, lorsque l'obsession parisienne s'est finalement transformée en cauchemar, a écrit le quotidien sportif, avant un commentaire plus tranchant. Au Qatar, ils ont acheté une Coupe du monde, mais au moins, la Ligue des Champions restera en Europe. » A croire que beaucoup espéraient un nouvel échec du Paris Saint-Germain en C1.